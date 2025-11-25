MS 손잡은 코헤시티, AI 보안 성과 '뚜렷'…"데이터 레질리언스 가속"

코헤시티가 마이크로소프트 손잡고 인공지능(AI) 기반 데이터 보안 부문에서 성과를 냈다.

코헤시티는 2025 회계연도 동안 '마이크로소프트 팀즈'를 비롯한 '애저' '마이크로소프트 365' '깃허브' '마이크로소프트 마켓플레이스' 도입을 가속해 공동 영업 규모가 전년 대비 10배 이상 증가했다고 25일 밝혔다.

양사는 의료, 금융, 제조, 리테일, 공공 분야의 고객을 대상으로 데이터 보안 강화와 AI 기반 인사이트 확보를 지원하고 있다. 코헤시티는 애저와 마이크로소프트 365, 마이크로소프트 시큐리티와 통합된 데이터 레질리언스 플랫폼을 통해 글로벌 1만3천여 조직을 보호하는 기반을 갖췄다.

코헤시티와 마이크로소프트 로고. (사진=코헤시티)

두 기업은 북미, 남미, 유럽, 아시아태평양, 일본을 아우르는 글로벌 공동 시장 전략을 구축했다. 다년간의 장기 파트너십 체결로 공동 판매와 마켓플레이스 매출이 빠르게 성장하며, 마이크로소프트 클라우드 도입도 속도를 냈다.

코헤시티는 애저 오픈AI 기반 파운드리 모델, 코파일럿 스튜디오, 마이크로소프트 센티널, 마이크로소프트 디펜더 등과의 기술 통합을 통해 플랫폼을 고도화했다. 이를 바탕으로 자연어 기반 검색과 분류, 요약 기능을 제공하는 코헤시티 '가이아'가 법무, 컴플라이언스, 보안 워크플로 자동화를 지원한다.

코헤시티 데이터프로텍트, 위협 보호, 스마티파일스는 애저 네이티브 서비스와 결합해 위협 탐지와 데이터 분류, 지능형 데이터 관리를 통합 제공한다. 이를 통해 기업은 온프레미스부터 서비스형 소프트웨어(SaaS)까지 단일 아키텍처에서 데이터 보호를 강화할 수 있다.

베서니 아동 건강 센터는 코헤시티와 마이크로소프트 기반 환경을 도입해 진료 중단 없이 데이터 보호 수준을 높였다. 베서니 아동 건강 센터 케빈 챔버스 최고정보책임자는 "코헤시티와의 파트너십은 우리 보안 태세를 강화했다"며 "잠재적 위협에 대응하는 역량을 크게 향상시켰다"고 밝혔다.