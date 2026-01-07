GS25 "1만원 대 위스키 ‘티처스’ 출시 한 달 만에 3만병 완판”

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 1만 원대 가성비 위스키 ‘티처스(Teacher’s)’가 출시 한 달 만에 초도 물량 3만병이 완판됐다고 7일 밝혔다.

‘티처스’는 국내 하이볼 열풍과 함께 위스키 입문자와 애호가 모두를 겨냥해 지난해 12월 GS25가 선보인 가성비 위스키다. 가격은 1만 3천900원이다.

티처스는 출시 한 달 만에 초도 물량 3만병이 모두 판매되며 위스키 매출 1위에 올랐다. 이는 GS25에서 선보인 위스키 신상품 가운데 단기간 가장 우수한 판매와 매출을 기록한 성과다.

모델이 1만원대 가성비 위스키 '티처스' 상품을 들고 포즈를 취하고 있다. (제공=GS리테일)

GS25는 이날부터 티처스 추가 물량 2만병을 순차적으로 선보이고, 오는 3월까지 3만병 이상의 물량을 추가로 확보해 안정적인 공급에 나설 계획이다.

또 이달 티처스를 비롯해 ▲랭스 700㎖ ▲올드캐슬 700㎖ ▲벨즈 700㎖ 등 1만 원대 가성비 위스키부터 ▲발렌타인 17년 500㎖ ▲닛카 타케츠루 퓨어몰트 700㎖ ▲로얄샬루트 21년 500㎖ 등 10만 원대 프리미엄 위스키까지 폭넓은 라인업을 행사가로 선보인다.

주류 특화점을 대상으로는 ▲산토리하쿠슈DR ▲글렌알라키신테이스파트2 ▲기원에드워드리에디션 ▲카발란솔리스트마데이라 등 희귀 위스키를 한정 수량으로 선보인다.

강솔빈 GS리테일 주류팀 MD는 “티처스는 합리적인 가격대의 위스키를 찾는 고객 니즈를 정확히 공략한 상품으로 가성비 위스키 시장의 가능성을 확인한 사례”라며 “앞으로도 소비 패턴에 맞춰 가격 경쟁력과 품질을 모두 갖춘 위스키 상품을 지속적으로 발굴해 고객의 선택 폭을 더욱 넓혀 나갈 것”이라고 말했다.