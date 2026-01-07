레드햇, 엔비디아용 리눅스 발표…"풀스택 AI 협력"

레드햇이 엔비디아 손잡고 하이브리드 클라우드와 오픈소스 역량을 결합한다.

레드햇은 엔비디아와 협력을 강화하고 랙 스케일 인공지능(AI) 혁신에 맞춘 최적화 솔루션을 공개했다고 7일 밝혔다. 두 기업은 엔터프라이즈 오픈소스 기술을 통해 개별 서버 단위를 넘어 통합된 고밀도 시스템으로 진화하는 AI 워크로드 수요에 공동 대응할 방침이다.

이번 협력 핵심은 '엔비디아용 레드햇 엔터프라이즈 리눅스' 공식 발표다. 이는 엔비디아 루빈 플랫폼에 최적화된 특별 에디션이다. 레드햇 오픈시프트와 레드햇 AI 내 생산성을 극대화하기 위해 튜닝된 플랫폼이다.

레드햇 공식 로고. (사진=레드햇)

양사는 인프라 구성 핵심인 차세대 하드웨어 지원책도 구체화했다. 새로운 엔비디아 베라 중앙처리장치(CPU)와 최첨단 루빈 그래픽처리장치(GPU)를 탑재한 시스템을 위해 최적화된 풀 스택 AI 솔루션을 제공할 계획이다. 또 최신 엔비디아 아키텍처에 대해 '0일 차(Day 0)' 지원을 보장해 기업들이 제품 출시와 동시에 즉각적인 운영에 착수할 수 있도록 돕는다.

관련기사

맷 힉스 레드햇 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "엔비디아 아키텍처 혁신은 AI를 필수 기술로 만들었으며 컴퓨팅 스택이 산업 미래를 정의할 것임을 증명했다"며 "우리는 하이브리드 클라우드·AI 포트폴리오 전반에서 최신 엔비디아 아키텍처에 대한 0일 차 지원을 제공할 계획"이라고 밝혔다.

젠슨 황 엔비디아 창립자 겸 최고경영자(CEO)는 "레드햇은 오픈소스 소프트웨어로 엔터프라이즈 컴퓨팅을 혁신했다"며 "AI 시대에는 칩과 시스템부터 미들웨어, 모델, AI 라이프사이클에 이르기까지 컴퓨팅 스택 전체가 근본적으로 재창조되고 있다"고 강조했다.