지상파방송 사장단, CES 찾아 미디어 혁신 전략 모색

한국방송협회 회장단이 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026 현장을 찾아 최신 미디어 기술 트렌드를 살피고 AI 전환 시대의 방송미디어 혁신 전략을 모색한다.

방문신 회장(SBS 사장)과 박장범 부회장(KBS 사장), 안형준 부회장(MBC 사장) 등 방송협회 회장단과 각 방송사의 AI 추진 부서장이 동행한다.

회장단은 첫 일정으로 국회 과학기술정보방송통신위원회 최형두 의원이 글로벌 패널 연사로 나선 CES 공식 컨퍼런스 세션에 참석했다. 세션에서는 AI 기술이 산업과 사회 전반에 미치는 파급력과 이에 대한 정책적 대응 및 국제 협력의 필요성에 관한 논의가 진행됐다.

이후 회장단은 AI, 모빌리티, 로보틱스, 미디어 플랫폼 등 다양한 분야의 최신 기술과 혁신 사례를 직접 살펴보고, 주요 글로벌 기업 임원진과의 교류를 통해 협력 방안을 폭넓게 논의할 예정이다.

방문신 협회장은 “AI 기술은 미디어 산업의 제작 방식과 유통 구조, 수익 모델 전반을 근본적으로 변화시키고 있다”며 “이번 협회 차원의 CES 방문은 AI 중심으로 급격히 재편되고 있는 미디어 시장의 변화 속에서 우리 방송 산업이 나아가야 할 혁신적 미래 전략을 보다 구체화할 수 있는 중요한 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

한편 방문신 협회장은 7일(현지시간) K-엔터테크허브가 주최하는 ‘넥스트 K-웨이브 엔터테크 포럼’에 참석해 축사에 나설 예정이다.