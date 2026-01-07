1~11월 테슬라 글로벌 판매량 8% 역성장

7일 SNE리서치에 따르면 지난해 1월부터 11월까지 세계 각국에 차량 등록된 전기차 총 대수는 약 1천916만8천대로 전년 동기 대비 약 22.9% 증가했다.

이 기간 BYD는 전년 동기 대비 0.5% 증가한 약 369만대의 전기차를 판매하며 글로벌 전기차 판매량 1위를 유지했다.

2위를 기록한 지리그룹은 전년 동기 대비 60.9% 증가한 약 201만4천대의 전기차를 판매하며 두 자릿수 이상의 고성장세를 이어갔다.

글로벌 전기차 인도량 추이(출처=SNE리서치)

테슬라는 전년 동기 대비 8% 감소한 약 145만9천대의 전기차를 판매하며 글로벌 전기차 판매량 순위에서 3위에 머물렀다.

현대차그룹은 전년 동기 대비 12.1% 증가한 약 57만 대의 전기차를 판매하며 글로벌 시장에서 비교적 안정적인 성장세를 이어갔다. 판매량 순위는 8위로 나타났다.

지역별로 보면 중국은 전년 동기 대비 21% 증가한 1천231만5천대의 전기차를 판매하며 글로벌 전기차 시장의 64% 이상을 차지했다.

유럽 전기차 시장은 전년 동기 대비 32.8% 증가한 374만5천대를 기록하며 글로벌 시장의 19.5%를 차지했다. 다만 최근 유럽 전기차 시장의 회복은 정책 주도의 일방적 확산보다는, 규제 기조 변화 속에서 형성된 제한적 성장에 가깝다고 분석했다.

관련기사

북미 전기차 시장은 전년 동기 대비 0.3% 증가한 165만1천대를 기록했으나, 증가 폭이 극히 제한적이라는 점에서 사실상 전년과 유사한 정체 국면으로 평가된다.

중국을 제외한 아시아 시장은 전년 대비 54.8% 증가한 109만1천대를 기록하며 글로벌 점유율 5.7%를 차지했다.