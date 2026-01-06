지슨, 태국 방산 기업에 '상시형 도청 탐지 솔루션' 공급한다

융합 보안 솔루션 전문기업 지슨(대표 한동진)은 태국 현지에서 '스카이하이(SkyHigh Co., Ltd.)'와 상시형 보안 솔루션 공급 및 공동 사업 발굴을 위한 파트너 협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다.

스카이하이는 태국 방콕에 본사를 둔 방위산업 기업으로, 이번 MOU를 바탕으로 지슨의 24시간 상시형 보안 솔루션을 시장에 공급해 태국의 보안 인프라 확대에 기여한다는 방침이다.

한동진 지슨 대표(왼쪽)와 Tuangwut Panyadilok 스카이하이 대표(오른쪽)가 MOU를 체결하고 악수하고 있다. (사진=지슨)

스카이하이는 태국 군을 비롯한 정부기관 및 민간기업을 대상으로 상시형 도청 탐지 솔루션을 제공할 예정이며, 지슨은 관련 기술 교육 및 컨설팅 등을 지원한다.

한동진 지슨 대표이사는 “태국 스카이하이는 현지 보안 시장 및 관련 프로젝트 이해도가 높은 파트너”라며 “이번 협약을 통해 지슨이 보유한 상시형 보안 솔루션의 고도화된 기술력을 기반으로 동남아 핵심 거점인 태국에서 새로운 무선•지능형 보안 레퍼런스를 정립해 나갈 수 있을 것”이라고 전했다.