조만호 무신사 대표, 방중 경제사절단 참석

조만호 무신사 대표가 대한상공회의소가 추진한 방중 경제사절단에 참여하며 중국 시장 공략에 속도를 내고 있다.

무신사는 6일 조 대표가 지난 5일 중국 베이징에서 열린 ‘한·중 비즈니스 포럼’에 참석했으며, 한중 정상회담 직후 개최된 환영 만찬에도 동행했다고 밝혔다. 이번 일정은 양국 간 경제 협력 강화 흐름 속에서 진행됐다.

무신사는 앞서 2025년 상반기 중국 최대 스포츠웨어 기업 안타스포츠(Anta Sports)와 합작 투자를 통해 조인트벤처(JV) 형태의 현지 법인 ‘무신사 차이나’를 설립했다. 무신사는 해당 법인의 지분 60%를 보유하고 있다.

조만호 무신사 대표

무신사 차이나는 2025년 하반기 중국 최대 전자상거래 플랫폼 티몰에 입점하며 온라인 유통을 본격화했다. 이어 지난해 12월 14일에는 상하이 화이하이루 백성점에 첫 해외 상설 오프라인 매장인 ‘무신사 스탠다드 상하이 화이하이 백성점’을 열었다.

관련기사

같은 달 19일에는 상하이 안푸루 지역에 K패션 랜드마크를 표방한 편집숍 ‘무신사 스토어 상하이 안푸루’를 추가로 열며 오프라인 거점 확대에도 나섰다.

무신사 측은 앞으로도 국내 패션 브랜드들이 중국을 포함한 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 온·오프라인을 아우르는 기획, 마케팅, 유통 등 다양한 영역에서 동반 성장과 지원을 강화할 계획이라고 밝혔다.