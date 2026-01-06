와이즈에이아이, CES 2026 참가...‘글로벌 의료 AI 시장 본격 공략’

AI 의료 커뮤니케이션 플랫폼 기업 와이즈에이아이(대표 송형석)가 오는 2026년 1월 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 IT·가전 전시회 'CES 2026'에 참가한다고 밝혔다.

와이즈에이아이는 성남시와 성남산업진흥원이 운영하는 'CES 2026 성남관'에 참여기업에 선정돼 글로벌 무대에 진출하게 됐다. 이번 전시에서는 병원 수익 자동화를 위한 AI 솔루션 라인업을 선보이며 글로벌 시장 공략을 본격화할 계획이다.

와이즈에이아이가 이번 CES에서 선보이는 주요 솔루션은 ▲에이유((AiU) ▲덴트온(DentOn) ▲AI PAGE다.

'에이유·덴트온'은 EMR(전자의무기록) 데이터를 AI가 분석해 정기검진 대상자를 자동 발굴하고, 아웃바운드 콜을 통해 예약까지 완료하는 병원 전용 AI 커뮤니케이션 플랫폼이다. 도입 병원에서 평균 매출 34.5% 증가, 콜 응답률 27% 개선, 운영비 15% 절감 등 검증된 성과를 기록하고 있다.

'AI PAGE'는 LLM 기반 AI가 실시간 상담과 예약을 지원하는 원페이지형 스마트 홈페이지 솔루션이다. 신규 환자 유입부터 상담, 예약까지 하나의 페이지에서 24시간 자동 처리가 가능하며, 다국어 지원으로 글로벌 서비스가 가능하다.

와이즈에이아이CI

이번 CES 참가는 와이즈에이아이의 글로벌 시장 확대 전략과 맞물려 있다. 와이즈에이아이는 지난 해 미국 하와이 성심치과와 MOU를 체결하고 북미 의료 시스템인 'Open Dental EMR'과의 완전 연동을 완료한 바 있다. 영어 기반 AI 환자 응대 시스템도 구축해 현지화 솔루션을 갖췄으며, 영어와 중국어를 포함한 다국어 서비스를 지원해 글로벌 시장 대응 체계를 완비한 상태다.

송형석 와이즈에이아이 대표는 "CES는 전 세계 혁신 기술이 집결하는 무대로, K-의료의 AI 기술력을 세계 시장에 알리는 뜻깊은 기회다. 이번 전시를 통해 대한민국 의료 AI의 경쟁력을 글로벌 무대에서 입증하고, 해외 시장 진출에 속도를 내겠다"며 "2027년 상장을 목표로 글로벌 의료 AI 시장을 선도하는 기업으로 도약하겠다"고 포부를 밝혔다.

와이즈에이아이는 2020년 설립된 AI 기반 의료 커뮤니케이션 플랫폼 전문기업으로, 병원 수익 자동화라는 획기적 비즈니스 모델을 구현하고 있다. 치과 전용 '덴트온', 진료과별 특화 플랫폼 '에이유', AI 고객센터 'SSAM' 등 3대 주력 제품을 통해 전국 400개 이상 병·의원에 AI 솔루션을 제공하며, 주요 도입 병원 평균 매출 34.5% 증가, 콜 응답률 27% 개선, 운영비 15% 절감 등의 성과를 입증했다. 2021년부터 2024년까지 연평균매출성장률(CAGR) 138%의 성장세를 지속하고 있으며, 특허 28건 등록, 8건 출원, 상표 등록 7건의 탄탄한 지적재산권을 보유하고 있으며, 미국·일본·영국 등 글로벌 시장 진출을 본격화하고 있다.