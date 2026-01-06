상하이 임정 청사 복원 이끈 삼성 '숭산 프로젝트' 재조명

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 7일 찾을 예정인 중국 상하이 대한민국 임시정부 청사가 삼성의 주도로 복원된 사실이 다시 주목받고 있다. 이 건물은 훼손 위기에 놓였으나 삼성물산이 추진한 ‘숭산(嵩山) 프로젝트’를 통해 1993년 원형에 가깝게 복원됐다.

6일 삼성전자에 따르면 삼성물산은 중국과의 정식 수교(1992년 8월) 이전인 1990년부터 중국 시장 진출을 준비하는 과정에서 상하이 임시정부 청사의 실태를 파악하고 복원 사업을 추진하기로 결정했다.

상하이 대한민국 임시정부 청사 외관. 왼쪽부터 ▲복원전 ▲복원직후(1993년) ▲최근 모습.(사진=삼성전자)

복원 사업의 출발점은 1990년 12월 발간된 ‘잘못 소개된 우리의 역사’라는 사내 책자였다. 이를 계기로 삼성물산은 국민기업으로서 문화사업을 확대하기 위해 사내 ‘이벤트 현상공모’를 진행했고, 당시 상하이 출장에서 돌아온 유통본부 영업담당 이재청 부장이 ‘상하이 임시정부 청사 복원’ 안을 제안해 대상으로 선정됐다.

이 사업은 본사 경영회의를 거쳐 ‘숭산 프로젝트’로 명명됐다. 한국의 정통성을 되살리고 선열들의 애국정신을 계승해 민족의식과 자긍심을 높이자는 취지였다.

삼성물산은 사전 조사 결과 복원이 가능하다고 판단하고 문화부, 독립기념관과 협력해 1991년 중국 상하이시 측과 복원 합의서를 체결했다. 당시 건물에 거주하던 주민들에게는 이주 비용을 지원해 이전을 완료했다.

복원 과정에서는 계단과 창틀 등 건물의 세부 요소까지 정밀하게 손질했으며, 1920년대에 사용되던 탁자와 의자, 침대 등을 수집해 회의실과 접견실, 집무실, 요인 숙소 등을 임시정부 당시 모습에 가깝게 재현했다.

복원된 상하이 대한민국 임시정부 청사의 내부. 왼쪽 상·하단은 복원직후(1993년), 오른쪽 상·하단은 최근 모습.(사진=삼성전자)

준공식은 1993년 4월 13일 임시정부 수립 기념일에 맞춰 열렸다. 행사에는 김구 주석의 아들 김신 전 교통부 장관, 안중근 의사의 조카 안춘생 전 광복회장, 윤봉길 의사의 손자 윤주웅 씨, 최창규 독립기념관장, 삼성물산 신세길 당시 사장 등 100여 명이 참석했다.

관련기사

윤주웅 씨는 당시 삼성물산에 보낸 감사 편지에서 “할아버지가 비감한 마음으로 드나들었을 임시정부 청사가 복원되는 모습을 보며 가슴이 벅차올랐다”며 “이 건물이 보존될 수 있도록 힘쓴 삼성물산과 독립기념관, 정부 관계자들에게 깊이 감사드린다”고 밝혔다.

한편 삼성물산은 상하이 임시정부 청사 복원과 함께 중국 내에 산재한 한국 문화재 실태 조사도 병행했다. 이를 통해 문물과 전적, 유적지 등 1천400여 건의 문화재를 발굴했으며, 관련 내용을 정리한 책자를 중국과 국내에서 발간했다.