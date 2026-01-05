'완판 행진' 삼성 트라이폴드, 6일 3차 판매 실시

삼성닷컴서 구매 신청...삼성 강남 등 전국 20개 주요 매장서도 가능

홈&모바일입력 :2026/01/05 14:45    수정: 2026/01/05 14:52

전화평 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

삼성전자가 출시되자마자 완판 행진을 벌였던 두 번 접는 스마트폰 '갤럭시 Z 트라이폴드' 3차 판매를 실시한다.

5일 업계에 따르면 삼성전자는 6일 오전 10시 삼성닷컴에서 재입고 구매 신청을 받을 예정이다. 오프라인에서는 삼성 강남을 포함한 전국 20개 주요 매장에서 판매한다.

갤럭시 Z 트라이폴드 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

지난달 17일 2차 판매 당시 매장을 찾았으나 구매하지 못한 고객에게 우선 구매 기회가 부여되고, 잔여 물량이 일반 판매로 전환된다.

관련기사

이번에 풀릴 물량 규모는 공개되지 않았으나 앞선 두 차례와 마찬가지로 소량인 것으로 알려졌다. 대신 삼성전자는 이달 중 매주 소량의 제품을 입고해 수요에 대응할 것으로 전해졌다.

지난달 12일 출시된 트라이폴드는 출시 당일과 17일 2차 판매 당시 주요 매장에서 개점 직후 전량 판매되며 주목받았다. 온라인에서도 판매 개시 후 수 분 내에 완판이 이어졌다.

전화평 기자peace201@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
트라이폴드 삼성전자 오프라인 갤럭시 스마트폰 온라인 삼성닷컴 삼성 강남

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성·LG, 차세대 마이크로 RGB TV 앞세워 中과 '정면 승부'

AI로 앞당긴 '점자 일상화'…韓 스타트업 CES 최고혁신상

엔비디아, 퍼블릭 클라우드 사업 축소…韓 인프라 시장에 미칠 파장은

"AI가 현실로 들어온다"...美 CTA가 본 CES 2026

ZDNet Power Center