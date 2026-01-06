신풍제약, 올해 골관절염‧골다공증 치료제 출시 예정

신풍제약이 새해 전년 대비 11% 상승한 매출을 창출하겠다고 밝혔다.

지난 5일 시무식에서 회사는 올해 경영 목표를 ‘경쟁력 확보를 통한 중장기 성장모멘텀 확보’라고 밝혔다. 영업마케팅 전략, 제품경쟁력 강화, 투자 등으로 매출을 높이겠다는 것이다.

이를 위한 핵심 경영 과제로 ▲신제품 중심 매출 성장 ▲국내외 시장 개척 ▲공장자동화 및 신규 생산설비 구축 ▲신약 및 신제품 파이프라인 관리 ▲효율 조직 운영 및 인재 육성 등을 강조했다.

사진=신풍제약

우선 회사는 오송공장 주사제 생산설비 신축, 안산 공장자동화 설비 도입 및 노후 설비 정비 등에 3년간 600억 원 가량을 투자한다.

또 골관절염 치료제 ‘하이알플렉스주’와 골다공증 치료제 ‘데노수맙’ 등도 출시한다. 뇌졸중 치료제 ‘오탑리마스타트(SP-8203)’에 대한 임상시험 제3상에도 속도를 낸다. 말라리아 치료제 ‘피라맥스’, ‘하이알플렉스주’, ‘오탑리마스트’ 등에 대한 기술 수출에도 나설 예정이다.

유제만 대표는 “중·장기 성장 비전을 새롭게 수립하고, 연구개발 경쟁력 강화와 신제품 성과 창출을 통해 한 단계 도약하겠다”라며 “급변하는 국내외 정세와 경영 환경 속에서도 임직원 모두가 도전과 혁신의 자세로 신풍제약의 미래 성장을 함께 만들어 가자”라고 밝혔다.