[인사] 행정중심복합도시건설청

인사입력 :2026/01/06 09:29

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇과장급 전보 ▲사업관리총괄과장 정래화 ▲대통령집무실과장 김주식

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사 행복청

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

현대차 '로봇 연 3만대 생산' 의미는…휴머노이드 상업화 시동

"혁신" 외쳤지만...롯데는 '非常', 신세계·현대는 '飛上'

새해 더 밝아지는 OLED…삼성·LG, 4500 니트 벽 '돌파'

LG디스플레이, 휴머노이드용 OLED 첫선…AI 로봇 시대 준비

ZDNet Power Center