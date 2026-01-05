김영훈 장관 "쿠팡, 고쳐 쓸 수 있을 줄 알았는데..."

김영훈 고용노동부 장관이 쿠팡 개인정보 유출 사태와 관련해 “청문회에 들어가기 전까지는 쿠팡이라는 기업을 '고쳐 쓰기 할 수 있을것'이라고 생각했지만, 청문회 후에는 '고쳐 쓸 수 있겠나'라고 생각했다”고 말했다.

김 장관은 5일 정부세종청사에서 기자들과 만나 지난달 30~31일 진행된 쿠팡 청문회를 언급하며 “사고의 원인이 무엇인지 정확히 진단하고, 대책을 함께 찾는 계기가 되길 바랐지만 그런 모습이 잘 보이지 않아 안타까웠다”고 회상했다.

김영훈 고용노동부 장관 (사진=고용노동부)

김 장관은 쿠팡의 기업 문화와 사고 대응 방식이 이번 대규모 정보 유출 사태로 이어졌다고 지적했다.

김 장관은 “작은 사고가 발생했을 때 원인을 진단하고 처방하며 예방해야 더 큰 사고를 막을 수 있는데, 쿠팡은 작은 사고가 나면 이를 덮어온 측면이 있다”며 “산업재해 역시 제대로 대응하지 않고 은폐해온 태도가 결국 대량 정보 유출 사태로 이어졌다고 본다”고 말했다.

이어 “지금 터져 나오는 쿠팡의 각종 증거 자료들을 보면 핵심 측근들 사이에서 나온 것들”이라며 “이는 결국 쿠팡이 사람을 대하는 태도에서 비롯된 문제 아닌가 싶다”고 덧붙였다.