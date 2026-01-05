스페이스X "베네수엘라에 인터넷 공짜 제공"

일론 머스크가 이끄는 스페이스X가 베네수엘라 국민들에게 한 달간 위성 인터넷 서비스를 무료 제공한다.

CNBC에 따르면 스타링크는 4일(현지시간) 공식 보도자료를 통해 베네수엘라에서 오는 2월3일까지 위성 인터넷 서비스를 무료 제공한다고 밝혔다.

미국은 마약 테러와 선거 조작 혐의 등으로 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 전격 체포·송환하면서 전 세계를 깜짝 놀라게 했다. 특히 베네수엘라는 현재 미군의 공습과 지상 작전 여파로 큰 혼란을 겪고 있다.

(사진=스페이스X)

스타링크의 이번 조치는 이런 사태 여파로 발생한 혼란 속에서 원활한 통신 연결을 위한 조치로 풀이된다.

미국의 따르면 이번 작전은 베네수엘라 수도 카라카스를 중심으로 미란다·아라과·라과이라 주 등을 타깃으로 단행됐다. 미군의 공습 이후 카라카스 일부 지역에서 정전과 인터넷 접속 장애가 발생했다는 소식이 전해졌다. 또 주말 동안 미란다 주에서도 통신 장애가 있었던 것으로 알려졌다.

스타링크는 이날 보도자료를 통해 "활성 고객과 서비스 일시 중단 상태이거나 결제 문제로 비활성화된 계좌에 무료 서비스 크레딧이 적용된다"고 설명했다.

일론 머스크는 자신의 엑스에 스페이스X의 공지문을 공유하면서 “베네수엘라 국민들을 지지한다”고 밝혔다.