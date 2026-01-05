세라젬, 무상 AS 확대 등 '새해맞이 프로모션'

세라젬은 새해 건강 관리 수요에 맞춰, 합리적인 가격 혜택은 물론 무상 AS 기간 확대 등을 제공하는 '건강한 새해 특별한 혜택' 프로모션을 내달 1일까지 진행한다. 특히 '파우제 M8 Fit'은 취향에 맞게 커버를 선택할 수 있는 피팅 서비스를 무료로 이용할 수 있는 파격 혜택을 담았다.

세라젬은 새해를 맞아 프리미엄 안마가전 '파우제 M 컬렉션'을 특별가로 제안할 뿐만 아니라 5년 무상 AS를 제공하는 등 풍성한 혜택을 마련했다고 5일 밝혔다.

프로모션 기간에 일시불 구매 고객에게 최대 40만원 인하된 특별가와 함께 구독 고객과 동일한 5년 무상 AS 혜택을 제공한다. 구독 고객 역시 동일한 AS 기준에 매월 최대 7천원 인하된 특별가 혜택을 지원한다.

세라젬과 함께하는 ‘건강한 새해 특별한 혜택’ 프로모션 이미지.(사진=세라젬)

세라젬의 휴식가전 '파우제 M 컬렉션'은 10분 만에 최대 65도까지 도달하는 특허받은 직가열 온열볼이 탑재됐으며, 수면 친화적인 설계로 업계 최초로 굿슬립 마크 골드 등급을 획득했다. 대표 제품으로는 손발이 자유로워 수유 안마의자로도 제격인 '파우제 M6', 12종 컬러와 소재의 사이드 커버로 인테리어 활용도가 높은 '파우제 M8 Fit', 프로 듀얼 엔진으로 강력한 안마 효과를 구현한 '파우제 M10'이 있다.

식약처 의료기기 인증 26주년 역사를 이어온 세라젬의 척추 관리 의료기기 라인업 '마스터 V 컬렉션'도 일시불 구매 시 최대 60만원의 할인 혜택을 제공하고, 구독 이용 시 매월 최대 1만원의 할인 혜택이 적용된다. 척추 전반 관리부터 목·어깨 집중 케어, 척추 견인 기능 등 다양한 고객 니즈를 충족하도록, 지난해 출시된 '마스터 V11'을 포함해 'V11–V9–V7–V4'로 이어지는 라인업으로 구성했다.

특히 마스터 V11은 항공기 1등석을 연상시키는 디자인과 앉거나 누운 자세에서도 동일한 마사지 성능을 구현하는 듀얼 포지션 시스템을 적용한 것이 특징이다. 꾸준히 인기를 끌고 있는 '마스터 V9·V7·V4'는 각각 목부터 골반까지 이어지는 척추 전체 회전 마사지, 목·어깨 집중 관리와 척추 견인 기능, 허리 부위 집중 케어 기능을 탑재했다.

파우제 M 컬렉션과 마스터 V 컬렉션을 구매 또는 구독한 고객에게는 모델에 따라 다양한 사은품도 제공한다. 파우제 M8 Fit의 사이드 커버의 스타일을 교체 가능한 '파우제 피팅 서비스 무료이용 쿠폰'을 비롯해 약 60만원 상당의 물걸레 로봇청소기 '세라봇S', '가죽·패브릭 케어 키트' 등 실용적인 사은품을 준비했다. 특히 마스터 V11의 경우 프로모션 특가와 사은품을 포함해 최대 128만 원 상당의 혜택을 누릴 수 있다.

이와 함께 정수·온수·냉수·알칼리 이온수를 제공하는 '세라젬 밸런스'도 혜택가로 선보인다. 이온수 전용 텀블러 등 관련 사은품도 함께 준비해 제품 경험을 강화했다.

기존 세라젬 제품을 보유한 고객을 위한 재구매 혜택도 마련했다. 마스터 V 컬렉션과 파우제 M 컬렉션 등 총 8종 제품을 보유한 재구매 고객은 일시불 구매 시 20만 원, 구독 시 월 3천 원 추가 할인 혜택을 받을 수 있다. 또한 설 명절을 앞두고 부모님과 가족을 위한 제품을 보다 부담 없이 여러 대 준비할 수 있도록 2대 이상 구매·구독 시 최대 30%를 할인하는 혜택도 마련했다.

세라젬 관계자는 "새해를 맞아 건강 관리에 대한 관심이 높아지는 만큼, 자신을 물론 가족들에게 건강한 습관을 만들 수 있는 세라젬의 제품을 합리적으로 경험할 수 있도록 이번 프로모션을 준비했다"고 전했다.