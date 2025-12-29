세라젬, 신진 작가와 제품 디자인 협업

세라젬이 휴식가전 '파우제 M8 핏'의 디자인 차별성을 바탕으로 신진 작가와 협업을 확대한다.

세라젬은 용인시 기흥에 있는 리빙파워센터 내 세라젬 웰스토어 용인기흥점에 신진 작가 서호성과 협업한 제품을 선보인다고 29일 밝혔다.

파우제 M8 핏은 사이드 커버의 컬러와 패턴, 소재 조합을 통해 총 12가지 스타일 중에서 선택할 수 있는 '파우제 피팅 서비스'를 제공하고 있다.

세라젬이 아트 컬래버레이션 첫 사례로 서호성 작가가 직접 작업한 '파우제 M8 핏' 전시 모습. 세라젬 웰스토어 용인기흥점 (사진=세라젬)

세라젬은 이러한 파우제 M8 핏의 디자인 확장성에 주목해, 고정된 디자인을 넘어 예술적 경험까지 제공하고자 이번 협업을 계획하게 됐다.

첫 사례로 세라젬은 신진 작가 서호성과 협업해 파우제 M8 핏을 예술적으로 재해석한 작품을 선보였다. 작품은 시에나 오렌지 색상의 플레인 우븐 소재 사이드 커버 위에 작가가 직접 그림을 그리는 방식으로 완성됐다.

서 작가는 이번 작품에서 파우제 M8 팟이 집 안에 놓여 일상적으로 사용되는 제품이라는 점에 착안해 사람과 반려동물, 꽃을 통해 서로의 곁을 지키는 관계에서 비롯되는 안정감과 휴식, 치유의 의미를 상징적으로 표현했다.

서 작가의 이번 작품은 세라젬 웰스토어 용인기흥점에서 서호성 작가의 다른 작품과 함께 내달까지 전시될 예정이다.

세라젬은 이번 협업을 기점으로 향후 팝업 전시 형태로의 확장과 나아가 작가의 작품을 제품에 적용해 한정판으로 출시하는 방안도 함께 검토하고 있다. 이후 다양한 신진 작가와의 협업으로 이어가겠다는 계획이다.

세라젬 관계자는 "파우제 M8 핏의 사이드 커버를 하나의 캔버스로 삼아 제품이 예술 작품으로 확장될 수 있는 가능성을 보여준 사례"라며 "아트 컬래버레이션을 지속적으로 전개할 계획"이라고 말했다.