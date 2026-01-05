"2026년은 '넥스트 세브란스' 원년...K-미래의료 100년 책임”

금기창 연세대 의무부총장 겸 의료원장

사랑하는 연세의료원 가족 여러분, 2026년 병오년(丙午年) 새해가 밝았습니다. 새해 복 많이 받으십시오.

2024년부터 어려워진 의료 환경 속에서도 각자의 자리에서 묵묵히 사명을 다해주신 교수님과 교직원 여러분께 진심으로 감사드립니다. 지난 한 해 역시 우리 모두에게 쉽지 않은 시간이었습니다. 의료 환경의 구조적 변화와 의료 현장의 혼란 가운데 우리는 연세의료원이 왜 존재하는지, 그리고 무엇을 중심에 두어야 하는지를 깊이 되새겼습니다. 그 과정에서 환자의 생명과 중증질환 치료는 어떤 상황에서도 지켜내야 한다는 것이 우리의 본질적 사명임이 더욱 분명해졌습니다.

취임 직후 가동한 비상 경영 체제는 단순한 비용 절감이 아니라, 환자 안전과 중증질환 치료를 유지하기 위한 불가피한 선택이었습니다. 인력 운영과 조직을 재정비하고, 지출과 에너지 사용까지 세심하게 점검하며 위기에 대응해 왔습니다. 그러나 이 어려운 시간을 실질적으로 버텨낼 수 있었던 힘은 제도나 시스템이 아니라, 바로 현장을 지켜주신 여러분 한 분 한 분이었습니다.

교수님들은 쏟아지는 수술과 진료 속에서도 환자 곁을 지켜주셨고, 간호사를 비롯한 모든 직원 여러분은 인력 공백이라는 현실 속에서도 병동과 수술실, 외래의 흐름을 흔들림 없이 유지해 주셨습니다. “우리가 무너지면 환자를 지킬 수 없다”는 절박함으로 여러분이 보여주신 헌신에 깊은 존경과 감사를 표합니다. 동시에 의료원장으로서 충분히 도와드리지 못한 점에 대해 미안한 마음도 함께 전합니다.

이제 우리는 분명히 알고 있습니다. 의료 환경은 과거로 되돌아갈 수 없으며, 우리는 현재 새로운 표준을 만들어가야 하는 전환점에 서 있다는 사실입니다. 수련 환경 개선은 단순한 처우의 문제가 아니라, 미래 의료를 책임질 교육 구조를 다시 설계하는 일입니다. AI 기술의 급격한 발전은 의학교육과 진료, 병원 운영 전반에 있어서 근본적인 변화를 불러오고 있습니다. 상급종합병원 구조 전환 지원사업 역시 이러한 시대적 흐름 속에서 나타난 과제입니다.

저는 이러한 변화의 출발점이 될 2026년을 ‘넥스트 세브란스(Next Severance)’의 원년으로 삼고자 합니다. ‘넥스트 세브란스’란 진료·교육·연구·운영 전반을 다시 설계해, 대한민국 의료의 미래 기준을 한 단계 끌어올리는 연세의료원의 새로운 전략 패러다임입니다. 이는 대한민국 의료의 향후 100년을 책임질 시스템의 기반을 다시 세우는 일입니다.

전문의 중심 진료체계를 더욱 강화해 상급종합병원 구조전환 정책에 부합하는 최상급 종합병원의 모델을 완성하겠습니다. 세브란스는 일반 병상을 중증 병상으로 전환하고, 입원전담전문의 제도를 확장해 중증 환자 중심의 진료체계를 더욱 명확히 정립해 왔습니다. 앞으로는 병상 배치, 진료 동선, 응급 대응 체계를 한층 고도화해 중증·난치질환 환자가 가장 안전하게 치료받을 수 있는 환경을 구축하는 데 집중하겠습니다.

또한 2026년은 회전형 중입자 치료기 추가 가동을 통해 중입자 치료기를 완전하게 운영하는 첫해가 됩니다. 중입자치료센터는 현재까지 900명 이상의 환자에게 새로운 치료 기회를 제공하며, 폐암·간암·췌장암 등 고난도 암 치료에서 의미 있는 성과를 쌓아가고 있습니다. 앞으로 두경부암 등 치료 영역을 확대하고, 항암·수술과 결합한 정밀 병합 치료를 공식 프로토콜로 정립해 치료 선택지를 더욱 넓혀가겠습니다. 아울러 첨단 영상 장비와 신의료기술을 선제적으로 도입하여 연구를 증진하고, 이것이 다시 새로운 치료기술 개발로 확장되는 선순환 구조를 확립하겠습니다. 이러한 기반 위에서 희귀 난치질환 극복을 위한 정밀의료를 실현해 나가겠습니다.

임상시험센터를 확장하고, 우수한 연구 성과가 치료 현장에서 열매를 맺는 선순환 시스템을 공고히 하겠습니다. 우리 기관은 지난해 세계에서 두 번째, 아시아 첫 번째로 인간 배아줄기세포에서 유래한 도파민 전구 세포를 파킨슨병 환자에게 이식하는 임상을 진행했고 세계적인 학술지 Cell에 연구 결과를 발표한 바 있습니다. 더불어 폐암, 위암 약물치료 분야와 같이 세계적인 반열에 오른 신약 임상시험 분야에서 기획부터 수행까지 전 과정에서 경쟁 우위를 확보하겠습니다.

세브란스병원‧강남세브란스병원의 연구중심병원 인증, 용인세브란스병원의 AX 기반 스마트병원 구축, 의·치·간호대학 및 보건대학원의 QS 세계대학평가 성과 등은 우리 연구와 교육이 꾸준히 성장하고 있음을 보여줍니다. 이제 우리는 한 단계 더 도약할 때입니다.

2026년은 새로운 의과대학 건립이 본격적으로 현실화되는 해입니다. 신축 의대 캠퍼스는 단순한 공간 확장이 아니라, 대한민국 의학교육의 구조를 다시 설계하는 프로젝트입니다. 교육과 연구를 이을 뿐만 아니라, 사람과 문화가 함께 어우러지는 열린 공간으로 일구겠습니다. 러닝커먼스, 가변형 강의실, AI·데이터·공학과 연계된 실습 환경은 미래 의사가 갖춰야 할 역량을 키우는 토대가 될 것입니다. 교수님과 연구자를 위한 오픈랩(Open Lab) 도입은 학문 간 융합 연구를 활성화할 수 있는 기반이 될 것입니다.

이번 학년도 내에 설계와 인허가를 안정적으로 마무리하고, ‘50만 원의 헌신과 20개월의 동행’이라는 의미를 담은 ‘5020 프로젝트’를 중심으로 한 모금 캠페인도 차질 없이 추진해 우리 힘으로 미래 교육의 기반을 다져 나가겠습니다. 연세가 길러낼 미래 의사, 의사과학자, 헬스케어 리더는 이 공간에서 성장하게 될 것입니다.

이와 더불어 교육–연구–임상–산학협력이 유기적으로 연결되는 ‘연세 메가 리서치 플랫폼’을 구축해 글로벌 경쟁력을 갖춘 학술 기반의 모델을 완성하겠습니다. 난치암, 희귀질환, AI 헬스케어, 재생의학 등 강점 분야를 중심으로 대형 연구 프로젝트를 추진하고, 의사과학자 조기 발굴과 장기 양성 체계도 더욱 강화하겠습니다.

AI와 디지털 분야에서도 우리는 실질적인 변화를 만들어가고 있습니다. EMR 기록을 지원하는 Y-Knot, 음성 대화를 자동 정리하는 CareVoice, 방사선치료 계획을 지원하는 AI 기반 컨투어링 솔루션 등은 진료의 안전성과 효율성을 동시에 높이고 있습니다.

이제는 조직과 시스템의 중앙집중화도 필요합니다. 교수님들이 더 이상 각자도생의 고단함에 처하지 않도록, AI 기반의 통합지원 체계를 구축하는 등 진료와 연구를 적극적으로 지원하겠습니다. AI가 병상 운영, 자원 배치, 환자 흐름 관리, 위험 예측까지 병원 운영 전반을 재설계하는 시대는 이미 시작되었습니다. 2026년은 연세의료원 전체가 AI 기반 운영 체계를 실제로 구현하는 첫해가 될 것입니다. 이러한 AI 전환은 의료진이 환자에게 더 집중할 수 있는 시간을 마련해주고, 직원 여러분의 업무 부담을 실질적으로 줄이는 방향으로 추진될 것입니다.

병원 간 디지털 협진 플랫폼 구축, 실시간 데이터 기반 의사결정 지원 시스템, AI·디지털 인재 양성 프로그램을 통해 연세의료원은 ‘AI 생태계가 작동하는 의료기관’으로 거듭날 것입니다.

세브란스의 역사는 기부로 시작되었고, 그 정신은 지금까지 이어져 오고 있습니다. 2025년 회계연도 기준 700억 원에 달하는 역대 최고 모금 성과는 세브란스를 믿고 함께해 주신 많은 분들의 마음이 모인 결과입니다.

올해도 의대 신축, 송도세브란스병원 조성, AI 연구, 중입자 치료 인프라 확충을 위한 대형 기금 조성에 힘쓰며, 유산 기부 등 지속 가능한 기부 생태계를 확장해 나가겠습니다. 올해 중순에는 대규모 후원 요청 행사를 준비 중으로 2023년부터 이어오고 있는 집중 거액 모금 캠페인에 대한 필요성을 환기하고자 합니다. 이를 통해 우리는 세브란스 정신에 대한 사회적 관심을 모으고, 모금캠페인 추진에 탄력을 가할 예정입니다. 세브란스라는 울타리 안에서 기부자와 동문, 교직원이 함께 만드는 이 공동체적 참여는 ‘넥스트 세브란스’를 떠받치는 중요한 축이 될 것입니다.

사랑하는 연세의료원 가족 여러분, ‘넥스트 세브란스’는 하드웨어의 확장만을 의미하지 않습니다. 이것은 대한민국 의료의 미래를 다시 정의하는 새로운 모델을 구축하는 일입니다. 그리고 그 중심에는 언제나 우리가 가진 최고의 자산인 사람이 있습니다.

2026년 역시 쉽지 않은 도전이 이어질 것입니다. 그러나 지금까지 그래왔듯이, 우리가 하나로 힘을 모은다면 이 길을 성공적으로 완주할 수 있을 것이라 믿습니다.

“보라, 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라. 너희가 그것을 알지 못하겠느냐.”(이사야 43:19) 새해 여러분과 가정 위에 하나님의 은혜와 평강이 함께하시기를 기도합니다. 감사합니다.