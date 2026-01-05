혈당측정기기 시장, 홈케어 중심 구조 전환

국내 혈당측정기기 업계가 가정용 중심으로 전환되고 있다는 분석이 나왔다.

한국보건산업진흥원은 혈당측정기기 산업에 대해 전 세계적으로 당뇨병 유병률이 확대되고 있고 장기적 관리가 필요한 질병 특성상 안정인 시장 수요를 전망했다.

하지만 당뇨병 재정 부담이 계속 늘고 있어 높은 가격 부담으로 국가 보험 적용 범위가 사업화 핵심 요인으로 대두되고 있다. 글로벌 혈당측정기기 산업 분야는 포트폴리오 확대를 위한 전략적 M&A 등이 활발한 상황으로, 국내 기업은 성능 대비 가격 경쟁력을 앞세운 수출에 주력하는 모양새다.

(사진=픽사베이)

보산진에 따르면, 최근 3년간 글로벌 시장 규모는 연평균 10.7%의 성장률을 보였다.

지난 2024년 시장은 306억3천700만 달러 억 달러 규모로 확인됐다. 국내 관련 시장은 혈당 측정에 수반되는 혈당검사지 등 소모품 수요가 안정적이고, 개인용 체내 연속혈당측정기의 성장이 시장을 주도하고 있다. 이에 2020년 789억2천100만원의 시장 규모는 연평균 12.6%로 성장해 작년 1천268억9천만 원으로 커졌다.

국내 산업은 내수 생산에 준하는 규모가 매년 수출되고, 수입 규모도 지속 증가하고 있다. 수입 비중은 지속 확대되고, 무역 흑자는 유지되고 있다. 또 최근 5년간 혈당측정기 국내 시장에서 연속혈당측정시스템 (CGM) 품목 비중은 8%에서 45.3%로 확대되며 산업을 이끌고 있다.

현재 글로벌 기업들은 기술 혁신, 포트폴리오 다양화, 전략적 제휴 및 인수합병 등을 추진 중이다. 우리 기업들은 성능과 가격 경쟁력을 앞세워 수출 시장을 공략 중이다.

최근 혈당측정기기는 단순 측정에서 나아가 빈번한 검사 부담을 줄인 사용자 친화적인 관리 도구로서 전환되고 있다. 모바일 혈당 관리 서비스 기반의 통합 관리 모델로 비즈니스 구조도 바뀌고 있다.

황성은 보산진 의료기기화장품산업단장은 “세계 인구 9명 중 1명은 당뇨병을 앓고 있으며 이는 단순 치료가 아닌 관리가 필수적인 질환”이라며 “정확하고 편리한 혈당측정기기의 개발은 환자들의 건강 관리에 직접적인 도움을 줄 뿐 아니라 삶의 질 향상에도 크게 기여할 수 있을 것”이라고 밝혔다.