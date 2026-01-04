방관하는 돈키호테, 정의의 모순을 묻다…연극 '빨간 풍차'

극단 대학로극장이 2026년 정기공연으로 연극 '빨간 풍차'를 무대에 올린다고 4일 밝혔다. 공연은 1월 23일부터 2월 1일까지 서울 종로구 대학로 스튜디오 D에서 열린다.

빨간 풍차는 행동하는 인간의 상징인 돈키호테가 더 이상 행동하지 않는다는 설정을 통해, 현대 사회의 무력함과 방관, 그리고 행동하지 않는 정의의 모순을 다룬 작품이다. 정의를 말하지만 움직이지 않는 태도는 누구의 책임인가라는 질문을 던진다.

작품에서 돈키호테는 침대에 누운 채 거리의 고통에도 반응하지 않는다. 하인 산초의 일상, 억압받는 노동자가 된 둘시네아의 등장, 집시 소녀의 출현을 통해 극은 전개된다.

이번 작품은 오태영 작가의 희곡으로 오 작가는 중앙일보 신춘문예 희곡 부문 당선을 비롯해 희곡문학상, 현대문학상, 한국문학상 등을 수상한 바 있다. 연출은 이우천이 맡았다. 이우천 연출가는 대한민국연극대상, 서울연극제, 춘천연극제 등 다수의 연극제에서 작품상과 연출상을 수상하며 활동해 왔다.

출연진은 산초 역 김예림, 돈키호테 역 이준, 둘시네아 역 박민혜, 백작부인 역 문연지, 소녀 역 박소현이다.

극단 대학로극장은 1989년 창단된 중견 극단으로, 창작극을 중심으로 사회의 현실과 구조적 문제를 다룬 작품을 꾸준히 선보여 왔다.

공연은 평일 오후 7시 30분, 주말 및 공휴일 오후 4시에 진행되며, 티켓 가격은 2만원이다. 예매는 인터파크에서 가능하다.