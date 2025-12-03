데이븐AI– KCA, AI 기반 창작·강사 양성·세대별 디지털 포용 사업 전개

인공지능(AI) 창작 테크 기업인 데이븐AI는 한국 기독 AI 작가협회(KCA)와 AI 창작 리터러시 확산·디지털 문해력 격차 해소를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 데이븐AI가 강조해온 철학인 '기술이 낮은 곳으로도 스며들고 창작자에게 보상이 반드시 돌아가야 한다'는 가치에 따라 마련됐다. 이는 KCA의 '모든 이에게 창작의 기회를 제공한다'는 가치관과도 맞닿았다.

정부 국정과제인 '모두의 AI' 정책 이후 생성형 AI 사용이 급증했지만, 연령·소득·교육 환경에 따라 AI 이해도 격차가 커지고 있다는 지적이 이어져 왔다. 특히 시니어, 초보자, 교육 취약계층의 경우 창작 도구 접근성이 낮아 자기 표현의 기회가 제한되는 '창작 문해력 격차가 두드러진다는 분석이다.

데이븐AI 김연지 한국 마케팅 총괄(왼쪽), 한국 기독 AI 작가협회 노주나 이사

데이븐AI와 KCA는 이런 격차를 줄이고 누구나 기술을 통해 창작할 수 있는 포용적 환경을 조성하기 위해 ▲AI 창작 리터러시 기초·심화 교육과정 공동 개발 ▲스토리·이미지·영상·음악 등 통합 창작 콘텐츠 제작 ▲전 세대 대상 디지털 포용 프로그램 운영 ▲AI 창작 지도사(가칭) 양성 및 자격 과정 개설 등의 협력을 추진한다.

데이븐 AI는 100여개 넘는 LLM과 AI 모델을, 사용자 지시에 따라 맥락을 이해하고 적절한 AI 조합을 스스로 구성하도록 설계된 AI 통합OS다. 여러 AI가 오케스트라처럼 각자 역할을 수행하며 협업하는 구조여서 초보자도 손쉽게 텍스트·이미지·영상 등 멀티모달 창작을 시작할 수 있다.

이에 데이븐AI와 KCA는 이번 협약을 통해 초심자·시니어 친화형 UI 기반 교육 모델, 문해력 진단–학습–창작–검증으로 이어지는 실천형 프로그램, 기술 장벽을 낮춘 접근성 중심의 학습 구조를 구축할 예정이다.

KCA는 현장에서 축적한 창작 교육 노하우와 강사 네트워크를 기반으로 AI 창작 교육 운영 및 강사 양성 체계를 담당한다. 특히 '글쓰기·스토리텔링 기반 창작 역량'과 'AI 결과물 해석·비판적 읽기(문해력)'을 결합한 교육 모델을 제공해 실질적 디지털 문해력을 높이는 데 주력한다.

양 기관은 올해 하반기 공동 교육과정인 ▲ AI 아트 지도사 ▲AI 그림책 제작 운용 지도사 ▲세대 통합 창작 워크숍을 순차적으로 공개할 계획이다. 지역 기관·학교·도서관·교회 등과의 협업을 통해 지역 격차까지 포괄하는 디지털 포용 프로그램으로 확장한다.

정우균 데이븐AI 대표는 "AI는 이제 새로운 기본 문해력이며, 창작 능력은 누구에게나 필요하다"며 "이번 협력을 통해 초보자·시니어·청소년 누구나 AI를 활용해 자신을 표현할 수 있도록 디지털 포용 생태계를 만들겠다"고 말했다.

한국 기독 AI 작가협회 노주나 이사는 "현장의 가장 큰 요구는 단순한 기술 교육이 아니라 '읽고, 쓰고, 해석하고, 창작하는 문해력'이었다"며 "양 기관의 협력을 통해 AI 시대에 필요한 창작 역량과 문해력을 갖춘 시민 교육 모델을 구축하겠다"고 밝혔다.