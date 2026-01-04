아이온커뮤니케이션즈, 전사 업무에 AI 심는다

아이온커뮤니케이션즈가 전사 업무 체계를 인공지능(AI) 중심 협업 구조로 전환해 기업 경쟁력 강화에 나섰다.

아이온커뮤니케이션즈는 지난 2일 시무식을 통해 이같은 올해 경영 전략을 제시했다고 4일 밝혔다.

아이온커뮤니케이션즈는 올해 핵심 목표를 AI 실무 내재화로 잡았다. 개발 영역에서는 코딩 생산성을 높이고, 사무 영역에서는 문서 작성, 자료 정리 등 일상 업무 전반에 AI 활용을 확대할 계획이다.

아이온커뮤니케이션즈 로고. (사진=아이온커뮤니케이션즈)

이를 위해 이달 내부 실사례를 중심으로 한 AI 활용 세미나를 연다. 개발, 기획, 사무 업무에서 AI를 어떻게 활용하는지 구체적인 사례를 공유할 예정이다. 이후에도 추가 세미나와 외부 교육을 이어가며 임직원의 AI 활용 역량을 지속적으로 강화한다는 방침이다. AI 활용을 특정 조직이 아닌 전사 차원으로 확산하는 데 초점을 맞췄다.

그동안 아이온커뮤니케이션즈는 국가연구개발 프로젝트를 통해 에너지, AI 분야 기술 개발 재원을 확보하며 기술 경쟁력을 높였다. 이를 기반으로 '라토루' '아이스 AI' '파워사이트' 등 AI 기반 솔루션을 출시하며 기술 확보 성과를 사업으로 확장했다.

오재철 아이온커뮤니케이션즈 대표는 "AI는 특정 부서나 일부 인력을 위한 도구가 아니라 전 직원이 함께 활용해야 할 협업 파트너"라며 "2026년에는 AI를 중심으로 한 업무 방식 전환을 통해 조직 전체의 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 것"이라고 말했다.