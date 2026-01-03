오픈AI, 화면 없는 음성 AI 기기 앞세워 애플에 '도전장'

오픈AI가 화면을 없앤 음성 기반 인공지능(AI) 기기를 앞세워 스마트폰 이후 시대를 겨냥한 하드웨어(HW) 경쟁에 나선다. 음성 AI 모델 고도화와 조직 개편, 전 애플 디자이너 조니 아이브와의 협업까지 더해지며 애플 중심의 기존 생태계에 도전장을 내밀었다.

3일 디인포메이션, 월스트리트저널(WSJ) 등 외신에 따르면 오픈AI는 음성으로만 상호작용하는 AI 기기 출시를 목표로 오디오 AI 모델 강화를 위한 조직 개편을 단행했다.

엔지니어링팀·제품팀·연구팀을 통합해 AI 기기 전용 오디오 모델 개발에 속도를 내고 있으며 올해 1분기 중 보다 자연스럽고 감정이 담긴 음성 응답이 가능한 신규 모델을 공개할 계획이다.

샘 알트먼 오픈AI CEO (사진=씨넷)

해당 프로젝트는 최근 캐릭터.AI에서 영입한 쿤단 쿠마르가 주도하고 있는 것으로 알려졌다. 업계에서는 오픈AI가 안경형, 스마트 스피커형 등 화면 없이 말로만 대화할 수 있는 다양한 형태의 AI 기기를 준비 중인 것으로 보고 있다.

샘 알트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 WSJ와의 인터뷰에서 "사람들이 AI를 사용하는 방식에 기기가 결정적 역할을 하게 될 것"이라며 "우리와 애플 사이에서 경쟁이 벌어질 것"이라고 언급했다.

이를 위해 오픈AI는 애플 제품 디자인을 총괄했던 조니 아이브의 스타트업 아이오를 65억 달러(약 9조원)에 인수하고 애플 위탁생산 파트너인 중국 럭스셰어와도 협력 관계를 구축했다.

알트먼 CEO는 지난해 11월 아이브가 제작한 시제품을 직접 확인한 뒤 한 입 베어 물고 싶은 디자인이라고 평가했으며 아이브는 해당 기기의 출시 시점이 2년 이내가 될 수 있다고 밝혔다. 아이브는 화면 없는 기기가 사용자 중독 문제를 줄일 수 있다는 점도 강조했다.

한편 WSJ는 오픈AI가 챗GPT를 중심으로 AI 운영체제(OS)에 가까운 플랫폼으로 진화하고 있으며 장기적으로는 아이폰을 대체할 수 있는 새로운 기기 생태계를 노리고 있다고 짚었다.

다만 현재로서는 음성 기반 AI 서비스와 앱 연동 경험이 아직 제한적이고 기존 스마트폰 앱을 완전히 대체하기에는 시간이 필요하다고 분석했다.

WSJ는 "오픈AI의 시도는 애플의 견고한 앱 생태계를 위협할 잠재력을 지녔지만, 진정한 대체재가 되기까지는 상당한 진화가 요구된다"고 평가했다.