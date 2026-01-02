한화비전, 제품 보증기간 5년으로 확대

1일 이후 생산된 네트워크 카메라·저장장치 등 대상

한화비전은 지난 1일 이후 생산된 네트워크 제품에 한해 무상 수리 등을 포함한 품질 보증 기간을 3~4년에서 5년으로 확대한다고 2일 밝혔다.

기존에는 ▲일반 네트워크 제품 3년 ▲대·중소 상생협력 제품 4년의 보증기간을 각각 적용했는데, 이를 5년으로 일괄 확대했다.

대상 품목은 네트워크 카메라와 저장장치다. 하드 디스크 드라이브(HDD), 소모성 자재 등 일부 품목이나 유수명 자재는 대상에서 제외된다.

품질 보증 기간 5년은 국내 영상보안 업계 최고 수준이다. 한화비전 고객들은 보안 시스템을 보다 안정적으로 운영하고 유지보수 비용을 절감할 수 있을 것으로 기대된다.

이번 보증 기간 확대는 제품 품질에 대한 한화비전의 자신감을 반영한다. 한화비전 제품은 글로벌 기준 5년 평균 0.5% 미만의 AS율을 기록한 바 있다.

한화비전 관계자는 "이번 보증 기간 확대로 업계 최고 수준의 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다"라며 "앞으로도 차별화된 서비스를 통해 브랜드 가치를 제고해 나가겠다"고 말했다.

한화비전은 전국 26개 서비스 지정점에서 서비스를 제공하고 있다. 콜센터에서는 전문 교육을 수료한 엔지니어가 기술 상담과 원격 점검 등을 지원한다.

