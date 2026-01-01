ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 성신여자대학교
인사
입력 :2026/01/01 20:40
주문정 기자
◇보임 ▲교육문제연구소장 조윤정 ▲기초과학연구소장 고병준 ▲건강과학연구소장 천주영 ▲로컬디자인정책연구소장 이원호
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
인사
성신여대
