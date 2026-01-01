[인사] 성신여자대학교

◇보임 ▲교육문제연구소장 조윤정 ▲기초과학연구소장 고병준 ▲건강과학연구소장 천주영 ▲로컬디자인정책연구소장 이원호

