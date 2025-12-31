내년부터 47개 전 부처 정책발표 생중계 추진

정부가 내년 1월부터 모든 부처를 대상으로 정책 생중계를 확대한다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 31일 오후 춘추관 브리핑에서 “월부터는 청와대뿐만 아니라 47개 모든 부처 대상으로 정책 생중계를 확대한다”며 “국무총리와 각 부처가 시행하는 행사 중 정책적으로 중요한 현안이나 국민이 관심을 가질 만한 사안에 대해서는 모두 생중계할 방침”이라고 밝혔다.

이어, “생중계 영상은 언론을 포함한 모든 국민에게 개방한다”며 “상징적인 국가 행사는 물론 다양한 정책 현안도 생중계를 통해 신속하게 국민들게 알릴 방침”이라고 덧붙였다.

그러면서 “정책 생중계 확대를 통해 국정 운영의 투명성은 더욱 강화되고 정책 신뢰도 역시 높아질 것으로 기대한다”며 “개방하면 할수록 국정이 더 투명해진다는 대통령의 국정 철학을 과감하게 실천해 열린 정부, 생중계 정부를 실현해 나가겠다”고 강조했다.

이 수석은 또 “KTV 내 원스톱 서비스 창구를 만들어서, 각 부처에서 요청하면 시스템이 작동되는 방식으로 운영된다”며 “47개 정부 부처라고 말했지만, 앞으로 더 범위를 늘릴지도 모르겠다”고 했다.