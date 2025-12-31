씨엔씨레볼루션 임직원, 동명아동복지센터에 '사랑의 온기' 나눠

웹툰 전문 제작사 씨엔씨레볼루션(대표 이재식)이 지난 22일 서울 관악구 소재 ‘동명아동복지센터’를 방문해 임직원들의 따뜻한 마음이 담긴 기부금과 물품을 전달했다.

이번 기부는 연말을 맞아 주변 이웃에게 따뜻한 마음을 전하고자 기획됐으며, 단순한 기업 차원의 기부를 넘어 전 임직원이 자발적으로 참여했다.

기부금과 물품은 총 250만원 상당으로, 사내 플리마켓을 통해 발생한 수익금에 임직원들이 십시일반 모은 개인 기부금과 생필품 등이 더해져 마련됐다. 기부 방식은 직원들이 즐겁게 참여할 수 있는 축제 형식으로 진행돼 나눔의 가치를 더했다.

씨엔씨레볼루션 기부금 전달 사진

전달식에 참석한 씨엔씨레볼루션 관계자는 “젊은 웹툰 창작자들이 모인 우리 회사의 에너지가 아이들에게 긍정적인 힘이 되길 바란다”며 “직원들이 소중한 시간을 내어 한마음 한뜻으로 모은 기부금인 만큼, 아이들이 따뜻한 겨울을 보내는 데 보탬이 됐으면 한다”고 밝혔다.

이재식 씨엔씨레볼루션 대표는 “직원들의 자발적인 참여로 이루어진 이번 기부는 우리 회사가 지향하는 ‘따뜻한 연결’의 가치를 증명하는 시간이었다”며 “앞으로도 젊고 건강한 조직문화를 바탕으로 사회적 책임을 다하고, 콘텐츠뿐만 아니라 사회 곳곳에 희망을 전달하는 기업이 되겠다”고 약속했다.