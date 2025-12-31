ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 새만금개발청
인사
입력 :2025/12/31 14:54
주문정 기자
◇국장급 전보 ▲개발전략국장 윤진환
◇과장급 전보 ▲정보민원담당관 홍수환
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
인사
ZDNet Power Center