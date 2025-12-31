스피킹맥스, ‘돈버는챌린지’ 2차 캠페인 진행

AI 교육기업 위버스브레인(대표 정연중, 조세원)이 새해 학습 동기 강화를 위한 ‘돈버는챌린지’ 2차 캠페인을 진행한다고 31일 밝혔다. 이번 캠페인에는 신규 인플루언서 6명이 합류해 챌린지를 이어간다.

‘돈버는챌린지’는 새해를 앞두고 외국어 학습을 통해 자기계발에 도전하려는 자들을 학습자들을 독려하기 위해 기획됐다. 보상형 학습 시리즈 ‘돈버는영어’, ‘돈버는일본어’, ‘맥스AI’ 구매자를 대상으로 첫 달 이용료 면제 등 다양한 혜택이 제공된다.

2차 챌린지에는 국어 강사 출신 인플루언서 밍찌를 비롯해 유튜브 채널 ‘숏플레이’ 현정, ‘싱글벙글’의 이송경, ‘김종구TV’의 김종구, 한일 국제커플 사라패밀리, 수능 응원 영상으로 주목받은 대한영국인 다니엘 등 총 6명이 새롭게 참여했다. 이들은 외국어 학습 서비스를 직접 체험한 뒤, 학습 경험을 각자의 콘텐츠 스타일로 소개하며 챌린지 확산에 나서고 있다.

김종구는 ‘돈버는영어’로 일주일간 14만 원의 보상을 받았다고 공개하며, ‘외국 갔다고 자랑하는 친구를 영어로 혼쭐내는 방법’이라는 유쾌한 특강 콘텐츠를 선보여 화제를 모았다. 숏플레이 현정은 ‘재벌 여친’ 콘셉트를 활용해 돈버는영어 보상 시스템을 체험하는 영상을 선보일 예정으로, 재미와 동기부여를 동시에 전달할 계획이다.

위버스브레인의 조세원 대표는 “보상형 학습은 새해 결심으로 시작한 외국어 공부를 꾸준히 이어가게 만드는 강력한 동기부여 수단이 될 것”이라며 “다양한 인플루언서들의 참여를 통해 더 많은 학습자가 즐겁게 도전하고 성과를 경험하길 기대한다”고 말했다.