[인사] 공정거래위원회

◇과장급 전보 ▲소비자거래심판담당관 김태균 ▲유통대리점정책과장 구태모

