투모로로보틱스, 프리A 투자 유치

투모로로보틱스가 프리A 단계 투자를 유치했다고 31일 밝혔다.

이번 투자에는 카카오인베스트먼트, 에코프로파트너스, SGC파트너스를 비롯해 티엑스알로보틱스, 티로보틱스, GS벤처스 등 전략적 투자자들이 참여했다.

투모로로보틱스는 서울대 바이오인텔리전스 연구실의 로봇 지능·강화학습 연구 성과를 바탕으로 설립된 딥테크 스타트업이다. 산업통상부가 추진하는 K-휴머노이드 연합에서 로보틱스 파운데이션 모델(RFM) 개발을 주도하고 있다.

회사는 이번 투자를 통해 RFM 고도화와 산업 현장 중심 실증 프로젝트(PoC) 확대, 핵심 인재 채용에 집중할 계획이다. 현재 물류·이송 환경을 중심으로 PoC를 진행 중이며, 로보티즈, 티엑스알로보틱스, 티로보틱스, 파스토 등과 협업해 왔다.

장병탁 투모로로보틱스 대표는 "다양한 로봇이 물리적 세계에서 더 빠르고 유연하게 작동할 수 있도록 만드는 것이 목표"라며 "향후 3년 내 로봇 파운데이션 모델 기반 상용 레퍼런스를 확보하겠다"고 말했다.