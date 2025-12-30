NC AI, 국방·제조 겨냥한 '산업 특화 전략' 공개…피지컬 AI 확장 목표

NC AI가 국방·제조 등 산업 현장에 직접 적용 가능한 산업 특화 인공지능(AI) 전략을 선보였다. 범용 대화형 AI 경쟁을 넘어 피지컬 AI로 확장 가능한 산업 중심 AI 모델을 통해 정부 정책 방향과의 정합성을 전면에 내세웠다.

NC AI는 30일 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 서울 코엑스에서 개최한 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 1차 대국민 발표회'에서 체험형 전시 부스를 운영하고 국방·제조 산업에 특화된 AI 모델과 응용 서비스를 공개했다.

이번 행사는 독자 AI 파운데이션 모델 개발 사업에 참여 중인 5개 정예팀의 첫 대국민 공개 무대다.

NC AI가 꾸린 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 발표회 전시 부스 (사진=한정호 기자)

NC AI 부스의 중심에는 산업 AI 전환(AX) 전략이 자리했다. NC AI는 자체 100B급 '바르코' 대규모언어모델(LLM)을 기반으로 국방·제조·콘텐츠·패션 등 산업별 특화 서비스를 선보였다. 특히 정부가 차세대 핵심 기술로 강조하고 있는 피지컬 AI와의 연결 가능성을 부각했다.

국방 분야에서는 이미지 기반 전장 분석과 브리핑을 수행하는 국방 에이전트가 시연됐다. 드론 이미지나 전장 사진을 입력하면 객체 식별과 상황 분석, 요약 브리핑을 수행하는 방식으로, 공개 데이터와 검색증강생성(RAG) 구조를 활용해 정확성을 높였다.

NC AI 관계자는 "향후 군과의 협업이 본격화될 경우 실제 국방 데이터 환경에서도 활용이 가능하도록 구조를 설계했다"고 밝혔다.

제조 산업 특화 LLM도 주요 전략으로 전시됐다. NC AI는 제조 설비와 디지털 트윈을 연계해 온톨로지 기반 데이터 구조를 생성하고 공정 간 연관관계를 이해하는 AI 모델을 선보였다. 자연어 지시를 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 코드 등 기계 제어 로직으로 변환하는 기능도 함께 시연하며 피지컬 AI로의 확장 가능성을 제시했다.

NC AI가 제조 특화 온톨리지 기반 AI 모델을 시연했다. (사진=한정호 기자)

이같은 제조 특화 모델은 지역 산업과의 연계도 염두에 두고 있다. NC AI는 모빌리티·섬유·기계 등 지역별 주력 산업에 맞춰 AI 모델을 세분화해 적용할 수 있도록 설계했으며 단순 분석을 넘어 실제 생산성과 효율을 높이는 방향으로 고도화 중이다.

부스 한편에서는 음성·3D 생성 기술도 함께 전시됐다. '바르코 보이스' 기반 음성 변환 모델과 3D 생성 모델은 LLM과 결합해 콘텐츠 제작, 시뮬레이션, 가상 환경 구축 등 다양한 산업 활용 시나리오를 제시했다. 이는 게임·콘텐츠 기업으로 축적한 NC의 기술 자산을 산업 AI로 확장한 사례로 풀이된다.

NC AI는 이번 독자 AI 파운데이션 모델 사업에서 범용 AI 경쟁보다는 산업 현장에 바로 쓰이는 AI를 차별화 포인트로 삼고 있다. 국방과 제조를 중심으로 한 산업 특화 전략을 통해 정부가 추진 중인 소버린 AI와 피지컬 AI 정책 기조에 부합하는 모델을 제시하겠다는 구상이다.

NC AI 관계자는 "소버린 AI의 가치는 단순히 성능 경쟁에 있는 것이 아니라, 국방과 제조처럼 우리나라가 강점을 가진 산업을 글로벌 톱 수준으로 끌어올리는 데 있다"며 "산업 특화 AI를 통해 피지컬 AI 시대를 선도하는 것이 우리의 방향"이라고 강조했다.