'2025 디지털 윤리대전' 대상에 동궁초 학생팀

방송미디어통신위원회와 한국지능정보원은 ‘2025 디지털윤리대전 및 인터넷‧통신 이용자 보호 유공 포상 수여식’을 열다고 30일 밝혔다.

행사는 디지털 역기능에 대한 경각심을 높이고 건전한 이용 문화를 사회 전반으로 확산하기 위해 마련됐다.

행사 비전은 ‘안전을 더하는 인공지능, 아름다운 디지털 세상’이다. 생성형 인공지능의 확산으로 심화되고 있는 첨단조작기술영상(딥페이크), 허위조작정보 등 디지털 역기능에 대응하는 한편, 인공지능을 안전하고 책임있게 활용하는 문화를 실천해 나가자는 의미다.

디지털윤리 창작콘텐츠 공모전 시상과 건전한 디지털윤리 문화 조성에 기여한 개인과 단체를 격려하는 자리로, 약 150명이 참석했다.

‘디지털윤리 문화조성 유공’ 표창엔 디지털윤리 교육 및 인식 제고에 기여한 공로로 이유정 한국지능정보원 선임과 전창배 국제인공지능윤리협회 이사장, 조은아 인천당하초등학교 교사, 교보교육재단(단체)이 선정됐다.

‘디지털윤리 창작콘텐츠 공모전’ 대상(대통령상)은 딥페이크 위험성과 올바른 대처 방법을 그림일기로 제출한 부산 동궁초등학교 장예정·김현아·박설 학생팀이 받았다.

최우수상(국무총리상)은 인공지능 비서 관련 그림만화(웹툰)를 그린 박인혜 작가(프리랜서)가 이름을 올렸다.

‘인터넷·통신 서비스 이용자 보호 유공 정부포상’은 안정은 한국인터넷진흥원 팀장이 받았다. 불법스팸으로부터 이용자를 보호하기 위해 관련 정책 수립을 지원하고, 민관 협력 및 지능형 차단 방안 등을 추진해 불법스팸 감축에 일조한 공로다.

이밖에 황용석 건국대 교수, 권은정 가천대 교수, 최재혁 한국정보통신기술협회 수석, 김대열 방송통신이용자보호협회 팀장, 나황영 법무법인 형원 변호사, 이윤남 법무법인 태평양 변호사, 이정규 네이버 전무가 정부포상의 영예를 안았다.

류신환 방송미디어통신위원회 비상임위원은 “인공지능과 디지털 기술의 오남용‧악용 등의 문제로 헌법상 기본권이 침해되고 있다”며 “관련 기술이 국민 신뢰 위에서 발전해 갈 수 있도록 안전한 디지털 환경을 만들어 나갈 것”이라고 말했다.