KTX는 5G '불모지'…정부, 단독망 수준 투자로 품질 개선

5G 전국망 구축이 완료된 가운데 고속철도 품질 저하가 지난해에 이어 올해도 문제로 지적됐다. 정부는 공동망에 단독망 투자를 촉진, 5G 품질을 개선한다는 방침이다.

과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원은 30일 이런 내용이 담긴 '2025년 통신서비스 커버리지 점검 및 품질평가' 결과를 발표했다.

평과 결과 고속철도의 5G 품질 저하 문제가 두드러졌다. 평가 대상 600개 중 고속철도 19개 구간이 미흡으로 나타났다.

이 문제는 통신사업자 간 5G 망을 공동 활용하는 '공동망' 구간에서 주로 발생했다. 과기정통부는 내년까지 품질 미흡이 빈번한 경부선, 호남선에 단독망 전환 수준의 설비 투자를 진행한다.

350 개 주요 시설 중 5G 접속 가능 비율이 90% 이하인 5G 접속 미흡 시설은 SK텔레콤과 KT 14개, LG유플러스 17개였으며 대부분 실내 시설과 고속 철도였다.

사진=이미지투데이

지역별 격차는 여전히 컸다. 대도시 1천89.72Mbps, 중소 도시 995.96Mbps, 농어촌 617.47Mbps로 집계됐다. 대도시와 농어촌의 격차는 올해 약 472Mbps로 지난해 약 475Mbps에서 개선되지 않았다.

이통 3사 평균 5G 다운로드 전송 속도는 973.55Mbps로 지난해 1천25.52Mbps대비 약 52Mbps 감소했다. 지난해와 달리 5G와 LTE 품질을 동시에 측정하는 방식을 도입한 결과라는 게 정부 측 설명이다.

공공 와이파이 다운로드 속도는 400.48Mbps로 지난해 463.55Mbps보다 소폭 감소했다.

관련기사

품질 평가 결과는 내년 초 스마트 초이스 누리집에 게시될 예정이다.

최우혁 과기정통부 네트워크정책실장은 “앞으로도 실내, 지하, 교통시설, 농어촌 등 취약지역을 중심으로 품질 측정과 평가 방식을 지속 고도화하고, 이용자 체감 품질 향상을 꾸준히 견인해 나가겠다”고 밝혔다.