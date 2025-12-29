IDC·고압전선 근처 어린이집 전자파 '안전'

인터넷 데이터센터(IDC), 고압 전선 근처 어린이집 등 시설의 전자파가 인체 보호 기준을 충족하는 것으로 나타났다. 겨울철 많이 사용되는 전기 매트 등 전자 제품의 전자파 노출량도 안전권 안인 것으로 확인됐다.

과학기술정보통신부는 전기매트, 전기 히터 등 생활 제품과 교육, 주거, 공공시설 등 생활환경의 전자파 노출량을 측정한 결과 모두 인체 보호 기준을 충족했다고 29일 밝혔다.

생활 시설은 한국방송통신전파진흥원이 어린이집, 병원 등 생활시설 6천705곳과 사물인터넷 및 5G 이동통신망 기반 융복합 시설 518곳에 존재하는 전자파를 측정했다.

조사 결과, 데이터센터 6곳과 이와 동일한 고압전선이 설치된 다중이용시설 4곳, 인근 어린이집·학교 등은 모두 인체보호 기준 대비 1% 내외의 낮은 수준의 전자파가 발생했다.

2025년 하반기 생활환경 전자파 측정 (사진-과학기술정보통신부)

학교, 병원, 관공서 등 생활시설 전자파는 인체 보호 기준 대비 3.31% 이하로 조사됐다. 이음 5G 이동통신을 비롯한 사물인터넷(IoT) 기술이 적용된 지능형(스마트) 공장·캠퍼스 등 융복합 시설은 전자파 인체 보호 기준 대비 6.93% 이하로 드러났다.

생활 제품 전자파 측정은 국립전파연구원이 생활 제품 32종 38개를 선정해 조사했다. 측정 결과, 전기매트, 히터 등 겨울철 제품군은 전자파 인체 보호 기준 대비 1.69% 이하로 조사됐다. 전동칫솔, 무선충전기 등 생활 제품군은 전자파 인체 보호 기준 대비 3.99% 이하로 나타났다.

한편, 과기정통부는 매년 생활 제품과 생활공간의 주요 생활시설 중 국민적·사회적 관심에 따라 측정 대상을 선정하고 전자파 측정 결과를 공개한다. 이번 결과는 국립전파연구원 ‘생활 속 전자파’ 누리집, 한국방송통신전파진흥원 ‘전자파 안전정보’ 누리집에서 확인할 수 있다.