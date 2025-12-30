[인사] 보건복지부

인사입력 :2025/12/30 10:43

김양균 기자

◇국장급 전보 ▲복지행정지원관 김문식 ▲통합돌봄지원관 박재만

김양균 기자angel@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
