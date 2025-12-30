[인사] 보건복지부

ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
입력 :2025/12/30 10:43
김양균 기자
◇국장급 전보 ▲복지행정지원관 김문식 ▲통합돌봄지원관 박재만
김양균 기자
angel@zdnet.co.kr
보건복지부
