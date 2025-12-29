"비트코인 하락 일시적…내년 20만 달러 간다"

월가의 대표적인 암호화폐 강세론자로 꼽히는 톰 리 펀드스트랫 공동창업자가 최근 CNBC와 인터뷰를 통해 내년 암호화폐 시장 전망과 유망 주식에 대한 의견을 밝혔다.

그는 26일(현지시간) 인터뷰를 통해 “최근 암호화폐 자산의 하락은 시장 붕괴라기보다는 일시적인 유동성 충격에 가깝다”고 진단했다.

(사진=이미지투데이)

그는 자신이 암호화폐에 대해 낙관적인 이유로 월가가 결제·자산·정산 시스템을 블록체인 네트워크로 이전하려는 움직임이 가속화되고 있다는 점을 꼽았다. 이런 변화는 특히 이더리움에 긍정적인 영향을 미칠 것이으로 예상했다.

그는 향후 5~10년간 암호화폐 시장이 강세 흐름을 이어갈 것으로 전망했다. 이에 따라 2026년엔 비트코인 20만 달러, 이더리움은 9천 달러까지 상승할 가능성이 있다고 내다봤다. 또한 그는 개발자 생태계와 기술적 경쟁력을 바탕으로 이더리움이 장기적으로 비트코인을 넘어설 잠재력이 크다고 덧붙였다.

톰 리는 월스트리트에서 가장 이른 시기에 이더리움의 성장 가능성에 주목한 인물 중 한 명으로, 현재는 리서치 업체 펀드스트랫의 공동 창업자다. 그는 토큰화와 온체인 결제가 미래 금융 시스템에서 이더리움에 구조적인 역할을 부여할 것이라며, 일관된 낙관론을 유지해 왔다.

(사진=이미지투데이)

한편 그는 내년에 가장 유망한 주식을 묻는 질문에 ▲엔비디아 ▲AMD ▲메타 ▲골드만삭스 ▲아리스타 네트웍스를 꼽았다. 반면 ▲크라우드스트라이크 ▲코스트코 ▲팔로알토 네트웍스 ▲테슬라▲윌리스타워스 왓슨 등은 현 시점에서 투자하기에는 시의적절하지 않다고 평가했다. 다만 이는 매도를 의미하는 것은 아니라고 강조했다.

그는 내년에도 기술주 전반에 대한 전망은 여전히 밝다고 보면서도, 금리 변동에 대한 민감도와 연준의 비둘기파적 기조에 대한 기대가 시장에 중요한 변수로 작용할 것이라고 전망했다.