박윤영 KT 차기 대표, 이사회 의장과 상견례

KT 차기 대표이사 최종 후보 박윤영 전 기업부문장이 29일 김용헌 KT 이사회 의장과 조찬 회동을 갖고 경영 현안을 논의했다.

박윤영 차기 대표는 내년 3월 말 열릴 예정인 회사 정기 주주총회에서 공식적인 대표이사로 선임될 예정이다.

차기 최고경영자의 공식 취임에 앞서 이사회 의장과 상견례 자리를 통해 회사 경영 전반에 대한 논의를 나눈 것으로 보인다.

박윤영 차기 KT 대표이사 최종 후보자

사이버 침해사고에 따른 조직 수습과 대응 방안이 가장 중요한 논제로 꼽힌다. 아울러 기업가치 제고 방안과 대표 교체 예정에 따라 임원 인사가 미뤄진 점, 조직 개편 방안 등의 논의된 것으로 관측된다.

이밖에 차기 대표의 원활한 업무 인수와 조기에 경영 안정화를 이끌기 위한 이야기가 오간 것으로 예상된다.