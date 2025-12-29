KT, 청소년 AI 윤리 교육 확대

KT가 청소년 대상 AI 역량 교육과 함께 AI 윤리 교육을 확대해 진행한다고 29일 밝혔다.

‘디지털 포 굿(Digital for Good)’ 프로젝트의 일환으로 이화여대 미래교육연구소와 새롭게 개발한 AI윤리 교육 커리큘럼을 활용한 교육이다.

커리큘럼엔 KT의 AI 윤리 정책 및 프로세스를 전담하는 조직인 ‘KT Responsible AI Center’의 자문을 바탕으로 AI 윤리의 정의, 핵심가치 등이 포함됐다. 학생들이 스스로 AI를 활용할 수 있도록 돕는 체험형 커리큘럼도 포함됐다.

KT는 확대 시행에 앞서, 지난 11월 한 달간 서울시교육청과 협력해 4개 학교 약 28개 학급 대상으로 커리큘럼 시범 교육을 진행했다.

오태성 KT ESG경영추진실 실장은 "KT는 앞으로도 디지털 격차 해소와 올바른 디지털 활용 문화 확산을 위해 지속적으로 노력할 계획"이라고 했다.