젝시믹스, 기능성 이너웨어 확장 속도

젝시믹스가 기능성 이너웨어 라인업 확대를 통해 관련 시장 공략에 속도를 내고 있다.

회사는 기능성 이너웨어에 대한 관심 증가에 힘입어 올해 12월 이너웨어 전체 판매량이 전년 동기 대비 2배 이상 증가했다고 29일 밝혔다. 여성과 남성 이너웨어 모두 판매가 늘며 카테고리 전반의 성장세를 이끌었다.

여성 이너웨어에서는 심리스 언더웨어 ‘멜로우데이’ 라인이 핵심 매출 축으로 자리 잡았다. 멜로우데이는 자연스러운 체형 보정과 활동성을 앞세워 12월 기준 우먼즈 이너웨어 판매의 60% 이상을 차지했다. 사각팬티 형태의 드로즈와 올인원 탱크탑 등으로 제품군을 확장하며 수요에 대응하고 있다.

젝시믹스 CI. (사진=젝시믹스)

젝시믹스는 아시안 여성 체형에 맞춘 설계와 밀착력, 통기성 등을 강점으로 내세워 우먼즈 이너웨어 라인업을 지속 강화해 왔다. 이 같은 전략에 힘입어 여성 이너웨어 판매량은 전년 동기 대비 120% 이상 늘었다.

남성 이너웨어 역시 성장세를 보였다. ‘모달 허그’, ‘에어로 쿨 허그’ 드로즈를 비롯해 이너 티셔츠 제품이 쾌적한 착용감과 활동성 측면에서 호평을 받으며 판매량이 전년 대비 55% 증가했다.

계절성 제품인 발열 내의 ‘히트모션’도 판매 확대에 기여했다. 흡습 발열 기능을 적용해 가볍지만 보온성이 뛰어난 것이 특징으로, 슬림한 디자인 덕분에 레이어드용 제품으로 활용도가 높다는 평가다.

젝시믹스 관계자는 “기능성과 착용감을 모두 만족시키는 이너웨어에 대한 수요가 꾸준히 늘고 있다”며 “연구개발을 기반으로 완성도 높은 이너웨어 라인업을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.