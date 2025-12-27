"의회방송 운영 자동화"…이룸시스, AI로 공공방송 생태계 '강화'

인공지능(AI) 시대에 대한민국 의회방송도 자동화 기술이 결합된 '지능형 시스템' 단계로 진입하고 있다.

27일 IT 업계에 따르면 이룸시스는 의회방송 운영 패러다임을 숙련자 중심에서 AI 기반 지능형 시스템 전환을 추진 중인 것으로 전해졌다. AI 기술로 공공방송 기술 기준을 업그레이드하고 시스템 중심 운영 표준화를 이끌어내는 것이 목표다.

이룸시스는 '회의 운영 자동화'와 'AI 기반 방송 제어' 기술 특허를 보유하고 있다. 내년 부터 해당 기술을 의회방송에 공식 제공할 예정이다.

이룸시스 차세대 방송 스위처의 AI 모드. (사진=이룸시스)

지능형 회의 운영 자동화 시스템은 회의 시작부터 송출까지 이어지는 방송의 물리적 공정을 하나로 묶는 뼈대 역할을 한다. 발언 흐름에 따른 화면 전환과 송출 구조를 자동으로 제어할 수 있다. 이를 통해 운영자 한 명이 여러 회의실을 동시 관리하는 환경을 제공하는 것이 강점이다.

상황인지 AI 기술은 음성과 안면 정보를 실시간으로 분석해 시스템에 전달하는 기술이다. AI가 발언 속 문맥을 인지해 카메라 트래킹과 조명 제어를 스스로 수행한다. 이를 통해 현장에서 발생하는 돌발 변수나 예외 상황에도 시스템이 즉각 대응하게 돕는다.

장애인 근로자, AI로 방송 영역 문턱 낮아져

스위처스의 유저인터페이스. (사진=이룸시스)

이룸시스는 AI 기술을 방송 업무에 접목해 장애인 근로자 실무 참여폭까지 넓혔다. 올해 장애인표준사업장 인허가 획득을 기점으로 방송 모니터링과 데이터 검수 영역에 장애인 인력을 투입하는 환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 시작했다. AI가 실시간 상황을 스스로 판단·보조해 전문 방송 운영 진입 장벽을 낮춘 결과다.

회사 관계자는 "AI 기반 상황인지 카메라 트래킹과 회의실 조명 자동 제어 등 지능형 기술은 운영 숙련도 편차를 줄인다"고 강조했다. 이어 "우리 기술은 공공기관과 교육청 등이 장애인 고용 부담금을 합리적으로 해소할 수 있는 연계고용제도 실효성을 뒷받침한다"며 "사회적 가치 창출에 기여할 수 있을 것"이라고 설명했다.

이룸시스는 현재 실무에 적용 중인 부분 자율제어 단계를 넘어 인적 개입이 전혀 필요 없는 완전 자율화 로드맵을 구체화하고 있다. 특허 기반으로 구축된 지능형 인프라는 향후 조달·공공 발주 시장에서 의회방송 표준 구조로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다.

이룸시스 관계자는 "현재 기술 수준은 인력 의존도가 높던 기존 의회방송 운영 방식을 크게 개선한 단계"라며 "향후 AI 운영 레벨을 더 높여 사람 개입 없이 회의가 운영되는 완전 자율제어 기준을 제시하는 것이 목표"라고 밝혔다.