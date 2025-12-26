아시아나항공 임직원 정보 1만건 유출…외부 해킹 원인

아시아나항공에서 임직원 1만여명의 정보가 유출되는 사고가 터졌다.

아시아나항공은 25일 사내 임직원에게 개인정보 유출 통지문을 통해 유출 사실을 알렸다. 아시아나항공은 지난 24일 외부 비인가 접근으로 인해 임직원 계정 정보 일부가 유출됐다고 설명했다.

현재까지 파악된 유출된 항목은 임직원의 ▲계정 ▲비밀번호(암호화) ▲사번 ▲이름 ▲부서 ▲직급 ▲전화번호 ▲이메일 주소 등이다. 임직원 정보만 유출된 것으로 파악되며, 현재까지 고객 정보가 유출됐다는 내용은 알려지지 않았다.

아시아나항공은 피해를 예방하기 위해 접속 차단 등 필요한 보안 조치를 실시했다고 밝혔다. 아울러 추가 확산 방지를 위해 대응하고 있다.

(사진=아시아나항공)

앞서 미국 연방수사국(FBI)에 따르면 전 세계적으로 항공업계에 대한 사이버 공격이 두드러질 것으로 예견됐다. 실제로 미국 아메리칸항공의 자회사 엔보이 에어(Envoy Air)는 랜섬웨어 조직 '클롭(Cl0p)'으로부터 공격을 받았고, 호주 항공사 콴타스(Qantas)가 랜섬웨어 공격을 당해 약 570만명의 개인정보가 유출되기도 했다.

이런 가운데 국적 항공사를 대상으로 유출 시도가 발생한 점은 위협적으로 다가온다. 당시 FBI는 "현재 항공 생태계에 속한 모든 협력사와 벤더가 잠재적 위험에 노출됐다"며 "항공사 관련 IT 외주 업체까지 공격 대상"이라고 강조했다.