신한카드, 가맹점 대표자 휴대전화번호 19만건 유출

신한카드(사장 박창훈)에서 19만2천건의 가맹점 대표자 휴대전화번호가 유출됐다.

신한카드는 23일 일부 가맹점 대표 휴대전화번호 등 19만천여 건이 유출된 것으로 추정돼 개인정보보호위원회에 신고했다고 밝혔다.

신한카드에 따르면 유출된 정보는 가맹점 대표자의 ▲휴대전화번호 18만1천585건 ▲휴대전화번호, 성명 8천120건 ▲휴대전화번호, 성명, 생년월일, 성별 2천310건 ▲휴대전화번호, 성명, 생년월일 73건 등 총 19만2천88건으로 파악됐다.

다만 롯데카드 해킹 사태 때처럼 외부 공격으로 이번 유출 사고가 발생한 것은 아니다. 내부 직원이 신규 카드 모집 영업을 위해 해당 개인정보들을 유출한 것으로 파악됐다.

현재까지 조사에 따르면 주민등록번호 등을 포함한 개인정보와 카드번호, 계좌번호 등 신용정보는 유출되지 않은 것으로 확인됐다. 또한 가맹점 대표자의 정보 외 일반 고객 정보와도 전혀 관련이 없다.

신한카드 홈페이지에 게시된 '개인정보 유출 사실 안내 및 사과문' (사진=신한카드 홈페이지 갈무리)

아울러 일부 내부 직원 신규 카드 모집을 위한 일탈로 이번 유출 사고가 일어난 만큼 유출된 정보가 다른 곳으로 추가 확산될 염려도 없는 것으로 신한카드는 파악하고 있다.

이날 신한카드는 홈페이지에 유출 사실과 사과문을 공지하고 있다. 또한 가맹점 대표자가 보인의 정보가 포함됐는지 여부를 확인할 수 있는 페이지를 운영하고 있다. 개별적으로 해당 가맹점 대표자에게도 유출 사실을 통지한 것으로 알려졌다.

한편 신한카드는 현재까지 유출된 정보로 인한 피해는 없지만, 혹시 피해가 발생할 경우에는 적극적으로 피해 보상에 나설 계획이다.

신한카드는 “이번 일로 심려를 끼친 점에 대해 깊은 사과 말씀을 드리며, 고객 보호와 유사 사례 재발 방지를 위해 최선의 노력을 다할 것”이라면서 “해당 사안이 ‘목적 외 개인정보 이용’인지, ‘정보 유출’인지 추가 조사를 통해 확인해야할 필요가 있으나, 적극적인 고객 보호를 위해 ‘정보 유출’에 준하는 조치를 취하고 있다”고 말했다.