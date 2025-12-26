배민, ‘파트너 연말결산 리포트’ 선봬

배민 운영사 우아한형제들(대표 김범석)은 2025년 한 해 파트너들의 발자취를 한 눈에 살펴볼 수 있는 ‘파트너 연말결산 리포트’를 제공한다고 26일 밝혔다.

파트너 연말결산 리포트는 배민과 함께한 지난 한 해를 요약해 보여주는 ‘리캡’(Recap) 페이지다. 연간 가게 운영 데이터를 바탕으로 단순한 매출 수치를 넘어 파트너가 만든 의미 있는 성장 기록과 변화를 담았다.

파트너 연말결산 리포트에서는 2025년 한 해(1월 1일~11월 30일) 동안 ▲누적 운영일 및 총 주문 건수 ▲고객이 가장 많이 선택한 메뉴 TOP3 ▲누적 리뷰수 및 주요 리뷰 ▲가게 찜 누적 수 등을 확인할 수 있다.

이와 함께 ▲운영의 달인 ▲소통왕 ▲사랑받는 단골집 ▲찜 수집가 ▲쑥쑥성장 ▲라이징스타 ▲방문맛집 ▲혼밥친구 등 파트너가 획득한 성과를 다양한 상 형태의 콘텐츠로 확인할 수 있다. 이는 파트너의 강점을 직관적으로 보여주는 요소로, 지난 1년간의 우리 가게가 고객에게 어떤 특징으로 사랑받았는지 시각적으로 확인할 수 있도록 했다.

파트너 연말결산 리포트는 내년 1월 8일까지 각 파트너들이 배민셀프서비스에 로그인 후 확인할 수 있다.

배민은 함께 성장하는 동반자인 파트너와의 소통을 꾸준히 확대하며 신뢰 관계를 강화하고 있다.

먼저 올해 대표이사 직속 조직으로 ‘파트너성장센터’를 신설하고, 외식업 현장 의견을 정책에 반영하는 체계를 강화했다. 파트너성장센터는 업주 관련 정책을 설계하고, 파트너의 피드백을 검토, 수렴하는 역할을 담당한다.

아울러 외식업주를 위한 전문 상담 창구인 '파트너전담센터’를 올해 7월 오픈해 가게 운영과 관련한 여러 문의를 한 곳에서 지원하고 있다.

또 지난 8월부터는 업주 소통 협의체인 '배민 파트너스 보이스'를 운영하고 있다. 이를 통해 배민 서비스·정책 전반에 외식업 현장의 목소리를 담고 외식업주와의 다각적인 협력 기회를 발굴하고 있다.

우아한형제들 김창훈 파트너사업개발센터장은 “파트너 연말결산 리포트는 가게를 운영하며 배민과 함께 쌓아온 파트너의 노력을 돌아볼 수 있도록 기획한 콘텐츠”라며 “지난 1년간의 여정을 돌아보며 2025년을 뜻깊게 마무리하고, 다가오는 병오년도 힘차게 시작하시길 바란다”고 말했다.