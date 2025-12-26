우리은행, AI대출상담원 서비스 전면 개편

우리은행은 생성형 인공지능(AI)을 활용해 ‘AI대출상담원’ 서비스를 전면 개편했다고 26일 밝혔다.

기존의 상품 설명 중심 상담에서 나아가, AI가 대출 목적과 조건을 단계적으로 확인하는 방식으로 바뀌었다.

우리은행은 "대출 구조와 상품 선택에 익숙하지 않은 고객도 영업점 창구에서 상담을 받는 듯한 경험을 비대면으로 제공하는 것이 특징"이라고 설명했다.

기존에는 주택담보대출 상품 가입에 한해 상담이 가능했으나, 이번 개편을 통해 비대면 대출 상품 전체에 대해 상담받을 수 있다.

AI가 이전 상담 이력을 기반으로 재방문 시에도 연속적인 상담을 제공한다.

우리은행 관계자는 “이번 AI대출상담원 개편은 영업점 대출 상담 프로세스를 비대면 환경에 구현한 것”이라고 말했다.