TJ미디어, '웹어워드 코리아' 영상분야 대상

노래방기기 업체 TJ미디어는 '웹어워드 코리아 2025'에서 영상 분야 대상을 수상했다고 26일 밝혔다.

웹어워드 코리아는 한국인터넷전문가협회(KIPFA)가 주관하는 국내 대표 웹 평가 시상식이다. 비주얼 디자인, 사용자 경험(UX), 기술, 콘텐츠, 서비스 등을 심사한다.

TJ미디어 공식 홈페이지 모바일 버전 이미지 (사진=TJ미디어)

TJ미디어는 창립 34주년을 맞아 20년 만에 새로운 CI를 공개하면서, 이에 맞춰 공식 홈페이지도 전면 개편했다. 리뉴얼된 홈페이지는 노래방의 역사를 조명하고 TJ미디어 정체성과 핵심 가치를 담은 브랜딩 플랫폼으로 기획됐다.

홈페이지 디자인 전반에 세련된 톤을 적용하면서 노래방이 지닌 친숙한 정서와 감성을 함께 담아냈다. 또한 제품 정보, 곡 검색, 인기 차트 등 주요 기능을 직관적으로 배치해 이용 편의성을 강화했다.

노래방 이용자 관점에서 필요한 정보와 콘텐츠를 빠르게 탐색할 수 있도록 설계한 점이 접근성과 완성도 측면에서 평가위원단의 높은 평가를 받았다.

TJ미디어 관계자는 "홈페이지를 통해 노래방 문화의 가치를 알리고 노래하는 즐거움을 확장하는 다양한 콘텐츠와 서비스를 지속적으로 제공해 나갈 것"이라고 말했다.