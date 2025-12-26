트럼프 행정부, LA올림픽 맞춰 6G 주파수 재분배

트럼프 행정부가 6G 기술 분야에서 미국의 리더십을 강화하기 위해 본격적인 행보에 나섰다.

미국 정부는 오는 2028년 열리는 LA 올림픽을 앞두고, 6G 주파수 확보 작업을 진행키로 했다.

피어스네트워크 등에 따르면, 트럼프 행정부는 LA 하계 올림픽에서 6G 기술을 시연하기 위해 주파수 재분배에 관한 문서를 발표했다.

도널드 트럼프 미국 대통령 (사진=씨넷)

미국 정부는 현재 7.125~7.4GHz 대역을 사용하는 연방 시스템을 재분배해 6G 서비스에 활용한다는 방침이다.

이를 위해 연방 기관은 주파수 재분배 계획을 12개월 이내에 제출해야 한다. 국가 안보를 보호하면서 미국 기업들이 해당 주파수 대역을 활용할 수 있도록 하는 게 골자다.

또한 문서엔 2.69~2.9GHz, 4.4~4.94GHz 대역의 즉각적인 검토가 포함됐다. CBRS 주파수 대역을 6G 무선 통신에 활용하지 않으려는 의도로 해석된다. 뉴스트리트리서치(NSR)는 보고서에서 "이번 조치는 케이블 방송사(및 기타 통신사)가 무선 서비스에 사용하는 주파수 대역을 보호하려는 의도로 보인다"고 짚었다.

한편 미국 전기통신 및 정보청(NTIA)은 2030년 6G 상용화를 목표로 통신 업계 주도 이니셔티브 '미션 LA 2028'을 진행하고 있다.