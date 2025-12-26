SOOP, ‘2025 스트리머 대상’ 27일 개막

SOOP은 오는 27일 상암 SOOP 콜로세움에서 개최되는 ‘컬쳐랜드와 함께하는 2025 스트리머 대상’을 통해 유저들이 참여할 수 있는 다양한 행사를 마련했다고 26일 밝혔다.

‘스트리머 대상’은 2011년 시작돼 올해로 15회를 맞은 SOOP의 연말 시상식으로, 한 해 동안 활약한 스트리머와 이를 함께한 유저가 한자리에 모여 축하하는 자리다. 올해는 ‘모두가 하나의 무대로 연결되는 축제의 장’이라는 콘셉트 아래 온·오프라인을 넘나드는 확장형 시상식으로 진행된다.

SOOP은 올 연말 유저들도 즐길 수 있도록 다양한 참여형 프로그램을 마련했다. 행사 당일 오후 1시부터는 스트리머 정윤종, 류하 등이 참여하는 현장 팬미팅을 포함해 ▲컬쳐랜드 사전부스 ▲포토월 ▲플레이 존 등 체험형 부스가 운영된다.

(사진=SOOP)

이어 오후 3시 30분부터는 버추얼 세계에서 버추얼 스트리머를 직접 만날 수 있는 팬미팅과 ‘버추얼 베스트 드레서는 누구?’ 등 미니 행사가 진행된다.

오후 5시부터 진행되는 시상식 생중계에서는 ‘스트리머 대상’ 카테고리 시청 유저를 대상으로 럭키드로우 행사‘수퍼캐치’가 진행된다. 시상식을 시청하는 것만으로도 경품 추첨에 자동 참여할 수 있으며, 총 1억원 상당의 경품이 제공된다.

행사는 총 3부로 구성되며 1부에서는 ‘올해의 수상 스트리머’와 ‘신인상’ 시상이 진행된다. 2부에서는 ▲‘올해의 수상 스트리머’ 시상과 함께 ▲‘특별상’이 발표되고 3부에서는 ▲‘게임’, ‘스포츠’, ‘보이는 라디오’ 부문별 대상 수상자 3인과 ▲‘콘텐츠 대상’이 최종 공개될 예정이다.

올해 ‘2025 SOOP 스트리머 대상’은 한국문화진흥이 운영하는 상품권 발행사 ‘컬쳐랜드’가 메인 스폰서로 함께한다. SOOP과 컬쳐랜드는 이번 시상식에서 컬쳐랜드 상품권을 경품으로 제공하는 다양한 행사를 마련할 계획이다.