러시아, 개인 투자자 대상 디지털자산 거래 허용 추진

러시아가 개인 투자자를 대상으로 가상자산(디지털자산) 거래를 허용하는 방안을 추진한다고 블룸버그 뉴스가 23일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 러시아 중앙은행은 국내 시장에서 디지털자산을 규율하기 위한 규제 체계를 마련해 기존 적격 투자자뿐 아니라 개인 투자자도 디지털자산을 매수할 수 있도록 하는 방안을 준비했다.

러시아 중앙은행은 비전문 투자자의 경우 지식 테스트를 통과하면 유동성이 가장 높은 디지털자산을 매수할 수 있도록 허용하되, 단일 중개기관을 통한 연간 거래 한도를 30만 루블(약 3천800달러)로 제한할 방침이라고 밝혔다.

반면 적격 투자자는 위험 인식 테스트를 통과하면 익명 토큰을 제외한 모든 디지털자산을 제한 없이 매수할 수 있다.

러시아 중앙은행은 이 같은 내용을 담은 입법 개정안을 정부에 제출했으며, 해당 개정안은 내년 7월 1일까지 디지털자산 거래 규제를 정비하는 것을 목표로 하고 있다. 다만 제안된 개정안에 담긴 내용이 실제로 어떤 방식으로 집행될지는 아직 명확하지 않다.

러시아 중앙은행은 2022년 1월 우크라이나를 침공하기 수 주 전 디지털자산의 사용과 발행을 전면 금지해야 한다는 입장을 내놓은 바 있다. 당시 중앙은행은 디지털자산이 금융 시스템에 위험을 초래할 수 있으며 다단계 금융 사기와 유사한 특성을 지녔다고 판단했다.

이번 성명에서도 러시아 중앙은행은 여전히 디지털자산을 고위험 자산으로 간주하고 있다며 투자자는 자금 손실 가능성을 감수하고 있다는 점을 인식해야 한다고 밝혔다.

디지털자산 거래는 기존에 허가된 인프라를 통해 이뤄질 예정이다. 거래소, 브로커, 신탁 관리자가 거래를 중개하게 되며, 수탁기관과 거래 서비스 제공자에 대해서는 별도의 요건이 적용된다.

또한 러시아 거주자는 해외에서 디지털자산을 매수한 뒤 러시아 중개기관을 통해 이를 이전할 수 있으며 이 경우 세금 신고 의무가 부과된다.