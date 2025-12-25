일본서 25기가 초고속 인터넷 출시된다

일본에서 초당 25기가비트 속도로 데이터 전송이 이뤄지는 초고속 인터넷 서비스가 출시될 예정이다. 국내 일반 가정에서 가입할 수 있는 최대속도 기가인터넷과 비교해 2배 이상 빠른 수준이다.

씨넷재팬에 따르면 NTT동일본은 최대 25Gbps 속도의 광회선 서비스인 ‘플레츠 히카리 25G’ 서비스를 제공하겠다고 밝혔다.

서비스 제공 시작과 신청 접수 모두 2026년 3월31일부터다.

사진_씨넷재팬

서비스 제공이 이뤄지는 지역은 도쿄도 주오구 일부 지역이다. 같은 지역에서도 건물 설비에 따라 조건이 달라질 수 있다. 실제 서비스는 댁내 광케이블 종단(ONU)까지 제공된다. 라우터는 별도 구입해야 한다.

25Gbps의 회선은 여러 계약자가 공동으로 사용할 수 있다. 인터넷 이용을 위해서는 별도의 인터넷서비스 제공 사업자(ISP)와 별도로 계약하는 방식이다.

즉, 기업 전용회선 수준의 인터넷 서비스가 가능한 광 네트워크 설비를 NTT동일본이 설치해주고 ISP와 별도 계약을 맺는 형태다.

NTT동일본은 향후 50Gbps의 인터넷 이용이 가능한 서비스도 내놓을 방침이다. 이를 위해 현지 규제당국인 총무성에 현지 사업법에 따른 접속 약관 변경에 대한 인가 신청에 나선다는 방침이다.