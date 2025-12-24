엑소텍, 무신사 여주센터 창고 자동화

프랑스 물류 자동화 솔루션 기업 엑소텍은 무신사 여주 물류센터에 3D 로봇 기반 자동화 시스템 '스카이팟'을 배치한다고 24일 밝혔다.

엑소텍은 로봇, 랙, 소프트웨어 등 핵심 자동화 시스템을 공급한다 앞으로 물류량이 늘어나면 로봇을 단계적으로 추가할 수 있도록 센터를 설계했다.

스카이팟은 무신사의 향후 성장 전략에 맞춰 시스템 확장이 용이하고 수만 종의 패션 상품을 효율적으로 처리할 수 있다는 점에서 높은 평가를 받았다.

엑소텍 스카이팟 솔루션 (사진=엑소텍코리아)

스카이팟 시스템은 창고 내 지상·지하 공간을 효율적으로 활용하는 3차원 기동 로봇을 기반으로 한다. 스카이팟은 최대 14m 높이의 랙에서도 수직 이동과 피킹이 가능한 구조로, 초당 4m의 고속 주행과 고밀도 저장이 가능한 점이 특징이다.

이러한 설계는 고층 구조의 국내 패션 물류센터에서 공간 활용과 보관 효율을 극대화하는 데 큰 강점을 제공한다. 도입 이후 무신사는 피킹 속도와 처리 물량을 높이고, 재고 관리와 인력 운영의 효율을 함께 개선할 것으로 기대하고 있다.

특히 엑소텍의 인랙 스프링클러 중심 안전 설계는 최근 물류센터 화재 사고에서 드러난 기존 천장형 스프링클러 시스템의 한계를 보완해 초기 화재 확산을 효과적으로 억제할 수 있다.

스카이팟 시스템은 3m 간격 인랙 스프링클러 설치가 용이해, 고층 랙 환경에서도 층간 화재 전이를 최소화하고 초기 대응 시간을 단축할 수 있는 구조적 장점을 갖는다. 글로벌 화재 보험사 'FM 글로벌' 안전 기준도 준수하고 있다.

엑소텍은 유니클로, 데카트론을 비롯해 글로벌 패션·이커머스 기업과 다양한 자동화 프로젝트를 진행하며 전문성을 쌓아왔다. 이번 무신사 사례를 시작으로 국내 시장도 본격 공략에 나선다.

관련기사

로맹 물랭 엑소텍 최고경영자(CEO)는 "한국은 아시아에서 가장 역동적인 이커머스 시장이며, 의류 시장에선 K-패션 글로벌 확산으로 물류 수요가 높아지고 있다"라며 "엑소텍이 APAC 시장에서 빠르게 레퍼런스를 확장하고 있다는 신호"라고 말했다.

오지석 엑소텍 한국지사장은 "한국 시장에서 엑소텍 기술 안정성과 생산성을 입증한 것"라며 "앞으로도 더 많은 패션·이커머스 고객과 함께 물류 혁신 사례를 만들어가겠다"고 전했다.